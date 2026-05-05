Sanz destaca la puesta en funcionamiento del centro de salud de la Dehesilla en Sanlúcar (Cádiz) antes de julio

Antonio Sanz con Almudena Martínez y Carmen Pérez en Sanlúcar. - PP

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El candidato por el PP por la provincia de Cádiz a las elecciones autonómicas, Antonio Sanz, ha destacado la puesta en funcionamiento antes de que finalice el mes de junio del nuevo centro de salud de la Dehesilla en Sanlúcar de Barrameda.

Según ha indicado el PP en una nota, acompañado de la secretaria general del PP de Cádiz, Almudena Martínez, y la presidenta local del PP de Sanlúcar, Carmen Pérez, ha explicado que en los próximos días el SAS va a recepcionar definitivamente el centro, cuya obra ha llevado a cabo Diputación Provincial, y, a partir de ese momento, se instalará el equipamiento con el objetivo de que esté en servicio a finales del mes de junio.

En este sentido, ha añadido que se trata de "una gran noticia para los vecinos de Sanlúcar que podrán contar con un tercer centro de salud en una zona que además está teniendo un gran desarrollo, con mucha población joven y requiere de equipamientos adecuados".

Antonio Sanz ha detallado que la construcción del centro de salud parte de un convenio entre Diputación y Junta de Andalucía del año 2009 que "los anteriores gobiernos del PSOE, tanto a nivel provincial como andaluz, incumplieron durante años y ha sido el nuevo gobierno de la Diputación Provincial, con Almudena Martínez al frente, quien ha impulsado la obra".

El candidato del PP ha señalado que las nuevas instalaciones sanitarias van a contar con 22 profesionales sanitarios, contará con nueve consultas para medicina de familia, consultas de pediatría, salas de lactancia, además de terapeuta ocupacional, trabajador social, una sala de fisioterapia y una sala de cirugía menor ambulatoria.

Asimismo, ha puesto en valor la colaboración institucional entre administraciones, en este caso entre la Junta y la Diputación Provincial, para sacar adelante proyectos claves. "Ojalá esta manera de gobernar del PP de colaboración entre administraciones sea un ejemplo para los demás, ya que no es fácil hacerlo con los que nunca quieren colaborar", ha afirmado.

Por su parte, la secretaria general del PP de Cádiz, Almudena Martínez, se ha mostrado "orgullosa del resultado de la forma de gobernar del PP, con gobiernos que cumplen y llevan a cabo una política útil y siempre al servicio de los ciudadanos".

Igualmente, ha insistido en los "incumplimientos del PSOE en el convenio para la construcción del centro de salud de la Dehesilla, que 14 años después de estar parado tuvo que llegar un gobierno del PP para cumplir con esta nueva infraestructura sanitaria para los sanluqueños".

En este sentido, Antonio Sanz ha reivindicado que "existe un antes y un después en Andalucía con el Gobierno de Juanma Moreno, con una gestión que mejora la vida de la gente". Así, ha señalado que en materia de Sanidad "quedan muchas cosas por hacer, pero con el Gobierno de Juanma Moreno se ha incrementado la inversión en Sanidad en un 61%".

Además, ha contrapuesto las políticas del PP frente a las de la candidata del PSOE, María Jesús Montero, "la peor consejera de Sanidad de la historia, de forma que el PSOE eliminó 800 camas hospitalarias y el PP ha incorporado 114, el PSOE echó a 7.700 profesionales sanitarios y el PP ha aumentado la plantilla en 30.000, además de que el PSOE recortó un 25% el salario de los médicos y ocultó en un cajón a más de 55.000 pacientes de las listas de espera".

Por último, Carmen Pérez ha agradecido el "compromiso y esfuerzo por parte de los gobiernos del PP en Diputación y Junta para cumplir con una demanda histórica y muy necesitada en el municipio como es el nuevo centro de salud".



