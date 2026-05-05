Adelante prohibirá la apertura de nuevos centros de FP privados: "Moreno ha declarado la guerra a la FP pública"

Reunión del candidato a la Presidencia de la Junta por Adelante Andalucía, José Ignacio García, con cuatro rectores de universidades públicas andaluzas. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y candidato a la Presidencia de la Junta por Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha propuesto prohibir la apertura de nuevos centros de Formación Profesional (FP) privados para "recuperar" al alumnado para la pública.

"En el último curso, se ha aumentado la oferta de plazas públicas un 51% y la oferta de plazas privadas un 991%. Esto es brutal. Esto quiere decir que las plazas públicas no absorben al alumnado que quiere estudiar en la pública y la gente se tiene que ir a la privada al coste de cuatro o cinco mil euros el curso", ha explicado García antes de una reunión este martes con cuatro rectores de las universidades públicas andaluzas, en representación del conjunto de las instituciones de enseñanza superior públicas.

En relación con las universidades, Adelante ha remarcado la necesidad de una nueva ley para garantizar una financiación "adecuada" de las universidades públicas y prohibir la creación de nuevas universidades privadas en Andalucía.

"Nos parece que el gobierno de Moreno ha emprendido un ataque, le ha declarado la guerra a la universidad pública y a la FP pública y, por tanto, nos tenemos que defender. Lo que proponemos es un paquete de medidas para proteger la educación superior en Andalucía", ha concluido García.

