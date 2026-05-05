Vox asegura que Montero fue la consejera que "menos invirtió" en sanidad y reprocha la "inacción" de Moreno

Archivo - La candidata de Vox por Sevilla, Cristina Peláez. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Parlamento de Andalucía por Vox Sevilla, Cristina Peláez, ha precisado este martes que la actual secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero fue la consejera que "menos invirtió en sanidad" de todos los gobiernos autonómicos, al tiempo que ha reprochado la inacción del Gobierno andaluz en las dos últimas legislaturas.

Según ha concretado la formación en una nota, Peláez, en una atención a medios, ha calificado de "grotesco, por no decir siniestro, que populares y socialistas se enreden con la sanidad pública andaluza cuando son ellos, al 50 por ciento, los responsables del desastre que hoy es la sanidad en Andalucía, tanto en atención primaria, como en listas de espera, como en todos los parámetros posibles".

"Hay que tener la cara de cemento armado para supeditar tu campaña electoral en la sanidad pública, y eso lo estamos viendo en Maria Jesús Montero que fue la consejera de salud que inició el desastre con la falta de inversión y la precarización del personal sanitario", ha apostillado.

En esta línea, Peláez ha concretado que "los andaluces hemos tenido que soportar la hipocresía absoluta de la señora Montero que ahora aparece en esta campaña como una suerte de bombero que pretende apagar el incendio que ella misma creó".

"Y no es menos siniestro que ahora Moreno venga a decirnos que tiene un plan para el Servicio Andaluz de Salud. Si atendemos las palabras de Moreno, la pregunta surge por si sola, ¿a qué ha dedicado entonces estos ocho años de legislaturas el PP?", ha agregado.

En este sentido, la candidata al Parlamento de Andalucía por Vox Sevilla ha afeado la actitud "del bipartidismo al subestimar la inteligencia de los andaluces. Nos hablan como si no los conociéramos. Como si no sepamos de sobra quiénes son y qué han hecho por Andalucia Montero y Moreno".

"El PP se ha dedicado a sestear, a dormitar, a gestionar las nefastas políticas del PSOE", ha explicado, mientras ha sostenido que "así nos va", puesto que "seguimos en el vagón de cola de todos los indicadores económicos y a la cabeza del desempleo, la falta de oportunidades para los jóvenes y a la cabeza también del despilfarro de dinero público para atender cuestiones que no corresponde en modo alguno a las necesidades de los andaluces".

"Porque, por ejemplo, socialistas y populares coinciden en las políticas de puertas abiertas a la inmigración ilegal, que Sánchez decreta y Moreno acata para no meterse en líos", ha añadido.

Asimismo, Peláez ha vaticinado que "todo eso va a cambiar si nos dan la oportunidad el próximo 17 de mayo. Porque es eso, pedimos una oportunidad, la misma que van a tener los extremeños, los aragoneses y próximamente los castellanos y leoneses", así como ha señalado que "no queremos que los andaluces sean menos. No queremos un PP otros cuatro años con las manos libres para dedicarse a seguir profundizando en las políticas. Queremos poner a los andaluces primero".

Por otra parte, en relación al debate electoral del lunes en RTVE, la candidata de Vox ha querido destacar que "si algo quedó claro anoche en este debate es que sólo Vox tiene las respuestas a las necesidades de los andaluces porque solo nuestro candidato Manuel Gavira puso el dedo en la llaga en todos los grandes asuntos y sólo Gavira fue capaz de proponer soluciones concretas".

