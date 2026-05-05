Por Andalucía "pondrá fin al acaparamiento de tierras por parte de los fondos de inversión"

El diputado y coordinador general de IU-A, Toni Valero; el candidato número 1 de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba; la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas; y la también candidata María José Torres, en un acto en Antequera - POR ANDALUCÍA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

Por Andalucía ha avisado este martes de que "pondrá fin al acaparamiento de tierras por parte de los fondos de inversión que está destrozando el mundo rural".

Así, el diputado en el Congreso y Coordinador General de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha estado en un encuentro en Antequera (Málaga) en el que ha asistido la representante de Juventudes Agrarias de COAG Málaga, Alba Montiel, así como representantes del sector primario y del medio rural y la Plataforma en Defensa del sur del Torcal con los que el diputado ha mantenido una reunión respecto a la implantación de una planta industrial de hidrógeno verde y combustibles sintéticos que está generando un amplío rechazo en la comarca.

Valero ha señalado que "Andalucía no se entiende sin su mundo rural. El sector primario es estratégico para nuestra tierra, primero porque arraiga población al territorio, en segundo lugar porque contribuye a la preservación del medio natural y, en tercer lugar, porque genera empleo y contribuye a la soberanía alimentaria".

Además, ha manifestado que "la ganadería y la agricultura social y profesional, esa que arraiga la población al territorio, la que está ligada al territorio, está en crisis".

"Esto es así porque sufre el acaparamiento de tierras y de agua por parte de los fondos de inversión, porque está también asfixiada por esas grandes multinacionales que controlan los insumos, los precios de los fertilizantes y también imponen precios por debajo de los costes a los productores. Y, cómo no, por esos tratados de libre comercio, como el Tratado Mercosur, que han apoyado, patrocinado y llevado hasta el final tanto el Partido Popular como el Partido Socialista", ha apostillado.

En este punto, ha incidido en que "lo tenemos claro: defendemos la soberanía alimentaria y protegemos a la ganadería y agricultura social y profesional que arraiga la población al territorio".

El diputado ha apuntado que "lo primero que vamos a hacer es cumplir con la ley de cadena alimentaria, porque queremos garantizar precios justos a los productores. Una ley que Moreno Bonilla tiene en el cajón, a pesar de ser de su competencia, y que no cumple".

En segundo lugar, ha continuado, "queremos poner en marcha un programa de seguridad social alimentaria, que garantice alimentos ecológicos a las familias trabajadoras a precios asequibles y a los productores unos precios justos. Y en tercer lugar, tenemos claro que hay que fomentar el relevo generacional y para eso vamos a crear un Banco Público de Tierra".

Por último, Valero ha destacado la necesidad que tiene Andalucía de "proteger sus acuíferos y su tierra fértil. Eso significa que queremos declarar Andalucía libre de macrogranjas y libre de macro proyectos especulativos de renovables que se pretenden instalar sobre tierra fértil".

"Somos la fuerza de la gente del campo. Somos garantía de un gobierno que proteja. Por Andalucía defiende y protege la soberanía alimentaria", ha concluido.

Por su parte, María José Torres, candidata de Por Andalucía por la provincia de Málaga, ha destacado que "desde Por Andalucía tenemos muy claro que hay que proteger el medio rural, el sector primario y la ganadería extensiva".

También ha incidido en que "Antequera está en un lugar estratégico en la comarca" y que "no tiene Cercanías que nos conecte a Málaga, Granada o a Córdoba, ni un Cercanías que vertebre la población porque las carreteras están colapsadas. Desde Por Andalucía tenemos claro que tenemos que apostar por un transporte público y de calidad".

Por último, Torres ha señalado que "tenemos que apostar por las energías renovables y abandonar las fósiles, pero no a costa del agua, no a costa del territorio. Aquí en La Joya quieren poner una planta de hidrógeno sostenible, que de sostenible tiene poco, porque no dicen realmente la cantidad de agua que van a necesitar y cómo va a afectar a nuestros agricultores y a la comarca", ha concluido.

