El Ayuntamiento de Córdoba impulsa la creación de un mural por la paz con jóvenes en el CES Ramón y Cajal

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba impulsa la creación de un mural por la paz en el patio del CES Ramón y Cajal, una iniciativa enmarcada en las XIII Jornadas por la Paz del Distrito Sur. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba ha impulsado la creación de un mural por la paz en el patio del CES Ramón y Cajal, una iniciativa enmarcada en las XIII Jornadas por la Paz del Distrito Sur, bajo el lema 'Ante la precariedad, justicia social, paz y dignidad'. La actividad ha contado con la participación del alumnado del centro, que ha desarrollado una obra de arte urbano bajo la dirección del artista cordobés Sota Pérez.

Según ha informado el Consistorio en una nota, esta iniciativa tiene el objetivo de fomentar la participación del alumnado en un proyecto colectivo vinculado a los valores de paz y convivencia, permitiéndoles conocer el proceso de creación de un grafiti y trabajar de forma coordinada en su ejecución para mejorar y personalizar el patio de su colegio.

En esta ocasión, la actuación se ha llevado a cabo en el Distrito Sur, implicando directamente a la comunidad educativa en las actuaciones del barrio, de la mano de uno de los mejores artistas de arte urbano a nivel internacional, autor de la obra 'Amistad', junto al baenense Sake Ink y nominada a mejor grafiti del mundo.

Esta actividad se suma a otros murales desarrollados por Juventud en el marco del programa 'Ciudadanía Joven' en distintos puntos de la ciudad, como los realizados en el CEIP Ramón y Cajal, el Centro Impulsa Duque de Rivas, los Jardines de Orive o el mural colaborativo 'El Jardín del Convento' en la fachada lateral de la Casa de la Juventud, reforzando el compromiso municipal con la participación juvenil y la dinamización artística de los barrios de Córdoba.

La teniente de alcalde y delegada de Juventud, Cintia Bustos, ha afirmado que "esta iniciativa responde al compromiso municipal para fomentar la participación de nuestros jóvenes en los barrios, ofreciendo espacios donde puedan implicarse de forma activa en proyectos vinculados a su entorno, en este caso, a través del arte urbano".