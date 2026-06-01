El Ayuntamiento de Córdoba resuelve por 179.000 euros un total de 175 ayudas para el fomento de participación ciudadana

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y la teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales y Participación Ciudadana, Eva Contador, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, junto a la teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales y Participación Ciudadana, Eva Contador, han informado este lunes de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, que ha resuelto el procedimiento de concesión de subvenciones de la convocatoria para el fomento de la participación ciudadana 2026, que este año ha llevado un montante de 180.000 euros, 30.000 más que el anterior, y finalmente se ha resuelto con un importe de 179.084 euros en 175 ayudas.

En una rueda de prensa, la concejal ha detallado que los objetivos son "fomentar la participación, potenciar el tejido asociativo, promover las relaciones vecinales y el espacio para el encuentro".

En la modalidad A son 70 proyectos que "tienen iniciativas concretamente para todo lo que tiene que ver con cursos formativos, eventos que impulsan a la ciudadanía a sostener la participación ciudadana y convivencias vecinales", mientras que en la modalidad B han sido 105 proyectos, "que tienen como finalidad los gastos de funcionamiento de las asociaciones beneficiarias", ha indicado.

Al respecto, Contador ha remarcado que en el Consistorio buscan "dentro del mundo asociativo y la ciudadanía cordobesa fomentar una igualdad dentro de la ciudadanía y de ahí que estas subvenciones hayan llegado a un número tan grande de entidades sociales y, sobre todo, vecinales".

ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES

También, han salido adelante convenios de colaboración con la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Córdoba (Asenco), con una ayuda de 14.500 euros, para el Servicio de Atención e Información a Familias (SAIF), para la atención social y sanitaria a 33 mujeres y 37 hombres, con un programa que se desarrollará en el segundo semestre de este año.

Y con el Hospital San Juan de Dios, con una subvención de 50.000 euros, para la realización del proyecto 'Garantía alimentaria Obra Social Hermano Bonifacio', que atiende a 200 hombres y 420 mujeres, "dándoles sostén vital básico en cuanto al acceso a los alimentos", ha aseverado Torrico.

En cuanto a la Delegación de Movilidad, han recibido el visto bueno las bases de la convocatoria de ayudas para la mejora de la accesibilidad, la sostenibilidad y la renovación y modernización tecnológica de los vehículos con licencia de autotaxi 2026, con un importe global de 244.000 euros que se dividen en tres líneas.

PETICIÓN A LA CHG

En otro orden de cosas, el portavoz ha explicado que "hace algunos meses, tras las últimas inundaciones del tren de borrascas en la ciudad, el alcalde impulsó en colaboración con el Consejo del Movimiento Ciudadano y distintos representantes sociales la mesa técnica y ciudadana sobre zonas inundadas e inundables".

Si bien, ha lamentado que "la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), a la cual se había invitado a que formara parte de esa mesa, en conjunto con el resto de agentes que participan de la misma y fundamentalmente con el movimiento vecinal que ha sido también junto al alcalde el impulsor de esta mesa", ha rechazado participar, "ya que entiende que hay otros canales institucionales por el cual ha de vehiculizarse esa colaboración", ha dicho.

Ante ello, el concejal ha defendido que "era un marco ideal para poner en común todas las administraciones implicadas, la Junta de Andalucía, que evidentemente va a participar, y el resto de fuerzas sociales y políticas del Ayuntamiento, las políticas a desarrollar para minimizar o en su caso combatir el efecto de las crecidas del río que provocan las inundaciones regularmente".

No obstante, ha avanzado que "esta propuesta, que tuvo el apoyo del PSOE en su origen, se llevará al Pleno con una moción solicitando y reiterando la petición a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que participe, con la esperanza de que sea admitida por todos los grupos municipales y ello haga reconsiderar su posición a la propia Confederación".