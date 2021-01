El Ayuntamiento de Córdoba suspende sus actos y estudia la exención del pago por veladores ante el avance del Covid

CÓRDOBA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás (Cs), y el concejal de Presidencia, Miguel Ángel Torrico (PP), han informado este lunes de nuevas medidas que se van a implantar, como la suspensión de los actos institucionales, y otras que se estudian para hacer frente al avance de la pandemia del coronavirus Covid-19 en la capital, como la exención del pago de la tasa de veladores por los establecimientos hosteleros si se llega a la tasa de mil casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días, que este lunes sobrepasa ya los 800.

En una rueda de prensa telemática, la concejal ha detallado que tras la Junta de Gobierno Local de este lunes se ha celebrado una comisión sobre el Covid porque "los datos así lo demandan", de modo que "el equipo de gobierno ha analizado la situación para doblegar la curva", y a tal efecto ha declarado que "otra vez" se adelantan para "así evitar el número de contagios".

En este sentido, ha concretado que se va a "suspender la actividad institucional"; "se van a seguir llevando a cabo los grupos burbuja" en el trabajo, así como el teletrabajo; "el cierre de todos los servicios a las 20,00 horas, incluidos los parques municipales".

De otro lado, ha comunicado que Hacienda estudia la citada exención del pago por los veladores si se llega a la citada tasa, que conllevaría "cerrar las actividades no esenciales", ha recordado, para agregar que también se estudia "paralizar el cobro" de la tasa de basura para dichos establecimientos.

Igualmente, ha dicho que "Servicios Sociales también se está preparando", después de pasar en 2020 "por una situación muy complicada" con "muy poco tiempo para prepararse", por lo que "ahora ya hay más experiencia y más conocimiento para ayudar a las personas que más lo necesitan".

Por tanto, Albás ha señalado que "en el caso de que llegara el confinamiento o la situación tan complicada, se sea capaz de ayudar a las personas que más lo necesitan".

EXIGENCIAS A LOS PADRES

Mientras, ha expuesto que "la situación de contagios en la capital está siendo muy complicada" y ha subrayado que "si la ciudadanía cordobesa hace caso a las recomendaciones sanitarias, puede que se solucione esta situación, pero si no se hace caso a lo que dicen las autoridades sanitarias, el tema puede ser mucho más complejo y se puede superar la tasa de mil contagiados por cada 100.000 habitantes".

Así, ha apelado "una vez más a la responsabilidad de todos los cordobeses", precisando que "las personas mayores suelen estar en su casa y son las personas más jóvenes las que pueden salir más", de ahí que haya apelado a "esos padres para que, por favor, pidan a sus hijos y les exijan que se queden en casa". "¿Qué son unas semanas en la vida de una persona?", ha cuestionado.

En este caso, ha enfatizado que "se habla de salud, de vidas y de que el sistema sanitario cada vez está más saturado", al tiempo que ha lanzado "el mensaje positivo de ser capaces de doblegar la curva", si bien ha abundado en que "hay que hacer lo que dicen las autoridades sanitarias".

Según ha expuesto, "el objetivo se trata de que ahora nos quedemos en casa, que única y exclusivamente salgamos para desempeñar el trabajo, comprar lo que haya que comprar, las necesidades imperiosas que hay que hacer en la vida diaria".

Asimismo, ha pedido "no reunirse con amigos" y sólo "con convivientes", puesto que "si no se hace así, habrá que volver a cerrar la actividad económica", algo que "para Córdoba puede ser fatal", ha avisado Albás, quien ha reclamado "responsabilidad".

NUEVAS PRUEBAS Y COCHES DE POLICÍA CON MEGAFONÍA

Entretanto, Torrico ha advertido de "la situación que provoca la pandemia con las nuevas cifras, con una escalada de casos", de manera que "si no se doblega la curva de una forma inmediata, se llegará a los mil casos que van a obligar a cerrar todos los servicios no esenciales", ha subrayado el edil, quien ha pedido de nuevo "quedarse en casa y realizar toda actividad antes de las 20,00 horas", de modo que "no haya movimiento de personas en las calles" desde esa hora.

Así, el delegado de Seguridad ha apuntado que se va a "incrementar la presencia de la Policía Local, reforzando el cumplimiento de las medidas que ya están contenidas en el decreto de la autoridad sanitaria", a la vez que "se colabora con la Consejería de Salud para realizar en los próximos días nuevas pruebas de Covid en el Palacio de Vistalegre".

En "la labor de concienciación y de que todo el mundo sepa, con una llamada mucho más directa e inmediata", ha avanzado que en los autobuses urbanos "se van a poner en los letreros automáticos mensajes de llamada de atención para que los cordobeses se queden en casa por su salud y la de todos", al tiempo que en los coches de la Policía Local se va a habilitar un sistema para "recordar por megafonía a los cordobeses que se encuentran en la calle que eviten cualquier tipo de concentración".

Al respecto, ha remarcado que "en el caso de que se vulnere la normativa serán sancionados", pero también como "concienciación" se van a transmitir mensajes por la megafonía de los coches policiales para que "los cordobeses se den cuenta de que es algo excepcional", por lo que "hay que darse cuenta que se está en una situación límite", ha insistido, destacando que "esta tercera ola viene con más casos, con más gravedad y con más ingresos", además de "afectar especialmente a los más jóvenes", de ahí que también se van llevar a cabo otras medidas por redes sociales para "concienciar".