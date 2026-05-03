El Ayuntamiento de Córdoba valora el desarrollo de las Cruces de Mayo con "civismo y disfrute en familia y con amigos"

Cruz de Mayo de la Hermandad del Descendimiento de Córdoba, en los Jardines de la Virgen del Rocío. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, ha valorado este domingo el desarrollo de las Cruces de Mayo, agradeciendo a la ciudadanía "el comportamiento, el civismo y que hayan entendido que verdaderamente son para disfrutarlas en familia, con los amigos y desde un punto de vista tradicional, donde la alegría de mayo, que ahora empieza, y la alegría del 'soy cordobés' ha imperado por encima de todas las cosas".

En un audio difundido por el Consistorio, el edil ha comentado que ya se inicia el desmontaje de las Cruces de Mayo y sólo tienen "palabras de gratitud para esas personas que las han montado, que lo han hecho con tanto cariño, con ese gusto tan grande por adornar, como han adornado especialmente este año todos los entornos de las cruces", de ahí que les haya agradecido "su implicación".

En este sentido, el concejal ha confesado que están "muy contentos con el resultado de estas cruces del año 2026" y espera que "el año 2027 sea igual de bonito y de agradable como lo han sido este año".