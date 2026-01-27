El Ayuntamiento creará un nuevo parque urbano inclusivo en la Plaza del Minarete de Granada

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, presenta el proyecto del nuevo parque. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada creará nuevo parque urbano inclusivo en la Plaza del Minarete mediante la urbanización de un solar municipal actualmente en desuso, situado entre las calles Almenara y Acequia.

La actuación cuenta con una inversión de 349.577 euros y un plazo de ejecución estimado de cinco meses en el marco del Plan de Obras Municipales 2024-2027.

En la actualidad, el ámbito de actuación corresponde a un solar sin urbanizar, con un suelo de tierra y un desnivel respecto a las calles colindantes que dificulta su uso y conexión con el entorno.

El espacio carece de zonas verdes, mobiliario urbano, iluminación y accesos adecuados, y no reúne condiciones de accesibilidad, por lo que se trata de un área infrautilizada y sin uso social dentro de un entorno residencial consolidado.

El proyecto permitirá urbanizar una superficie aproximada de 1.882 metros cuadrados mediante una intervención que combina ocio infantil, deporte al aire libre, descanso y estancia, paseo peatonal y zona verde ajardinada.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que esta actuación "responde al compromiso del equipo de gobierno de urbanizar solares municipales infrautilizados y convertirlos en espacios verdes de ocio, convivencia y bienestar para los barrios".

La actuación incluye también la instalación de un nuevo sistema de alumbrado público ambiental con tecnología LED que busca mejorar la seguridad y el uso del parque en horario nocturno, así como una intervención de jardinería basada en especies autóctonas y de bajo mantenimiento, con sistema de riego por goteo, que contribuirá a la sostenibilidad ambiental y al confort térmico del espacio.

El parque se completará con la instalación de mobiliario urbano, que incluirá bancos, papeleras y una fuente de tres alturas adaptada a diferentes usuarios, con puntos específicos para niños, personas en silla de ruedas y mascotas.