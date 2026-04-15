El Ayuntamiento de Fuente Palmera (Córdoba) destaca que el TSJA le da la razón frente a la ELA de Ochavillo

Sede del Ayuntamiento de Fuente Palmera. - AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA

CÓRDOBA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha notificado al Ayuntamiento de Fuente Palmera la sentencia por la que "desestima íntegramente" la demanda presentada por la Entidad Local Autónoma (ELA) de Ochavillo del Río contra el Consistorio colono, por presunto incumplimiento del convenio regulador entre ambas administraciones, por parte del ayuntamiento matriz.

Según ha informado el Ayuntamiento de Fuente Palmera en una nota, la resolución judicial ha confirmado que "el planteamiento defendido por el presidente de la ELA no contaba con base jurídica suficiente en los términos en que fue presentado, al pretender trasladar a los tribunales una revisión general de las relaciones institucionales que el ordenamiento no ampara".

De esta forma, el TSJA, al igual que ya había informado anteriormente el Ayuntamiento, "ha recordado que únicamente cabe exigir el cumplimiento de obligaciones concretas" y, del mismo modo, según concluye la sentencia, "todas las cuestiones planteadas por la ELA ya se encuentran reguladas en la normativa vigente o en el propio convenio".

Ante esto, el Ayuntamiento colono considera "especialmente grave y una ausencia de lealtad institucional, que el presidente de la ELA siga interponiendo demandas contra el consistorio matriz sin base jurídica". Para el gobierno municipal de IU, esta sentencia es "un nuevo revés para el 'modus operandi' del presidente de la ELA y del PSOE de La Colonia, basado en las mentiras, falsedades, tergiversación de la realidad, discursos de odio, bulos, y ataques personales al equipo de gobierno y al alcalde de Fuente Palmera".

Con ello y a juicio del Consistorio colono, "se intenta tapar una gestión nefasta del presidente de la ELA", con el "objetivo de no asumir sus responsabilidades, para no pagar la deuda firme contraída con toda la Colonia por los servicios comunes". En este sentido, el equipo de gobierno ha señalado que "no es razonable, ni responsable, sostener una estrategia de confrontación judicial permanente a costa del dinero público de Ochavillo del Río, cuando los propios tribunales están dejando claro que esa vía no es la adecuada, ni jurídicamente viable".

Las administraciones públicas "están para colaborar y resolver los problemas de los ciudadanos", según han afirmado desde el gobierno municipal, opinando que ahora, tras la sentencia dictada por el TSJA, "la vía adecuada es el diálogo y la cooperación leal entre administraciones".

Por ello, ha instado "al presidente de ELA de Ochavillo del Río a reconsiderar su estrategia, abandonar la política de confrontación y actuar con mayor responsabilidad en la gestión, en beneficio de los vecinos de Ochavillo del Río y de La Colonia. El Ayuntamiento de Fuente Palmera reitera su compromiso con la legalidad y la defensa del interés general, donde todos los colonos tengan los mismos derechos y deberes", para seguir "construyendo una Colonia con futuro, igualitaria y de progreso, sin enfrentamientos, ni división entre pueblos y personas".