Rocío Díaz destaca que Granada ha mejora sus centros educativos con más de 60 millones de inversión desde 2019

La cabeza de lista del PP de Granada a las elecciones del 17 de mayo, Rocío Díaz, acompañada por el presidente local de los populares de Ogíjares, Estéfano Polo, en un encuentro con vecinos de la localidad. - PP GRANADA

OGÍJARES (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PP de Granada a las elecciones del 17 de mayo, Rocío Díaz, ha destacado este miércoles en la localidad de Ogíjares que el Gobierno de Juanma Moreno ha destinado más de 60 millones de inversión a los centros educativos de la provincia desde 2019.

En este sentido se ha pronunciado durante una rueda de prensa frente al IES Blas Infante de la referida localidad, acompañada por el presidente local de los populares, Estéfano Polo, en la que también ha aludido la inversión de 6,3 millones de euros para la ampliación del centro.

Díaz ha señalado que esta actuación en el mencionado instituto de Ogíjares permitirá aumentar su capacidad y retirar las aulas prefabricadas que aún permanecen en uso, "como muestra del impulso que el Gobierno de Juanma Moreno está dando a las infraestructuras educativas de la provincia".

"Desde 2019 se han finalizado en Granada más de 300 actuaciones educativas por un importe superior a 60 millones de euros, con obras que han permitido modernizar centros en municipios de toda la provincia", con ejemplos como los nuevos institutos de Albolote y Maracena, el nuevo CEIP Francisco Ayala en Ogíjares, la ampliación del CEIP El Torreón en Las Gabias o mejoras en centros de la Costa y el Altiplano, como el IES La Zafra de Motril o el Conservatorio José Salinas de Baza.

Díaz ha destacado también que estas inversiones han llegado igualmente a la capital, donde se han ejecutado más de medio centenar de actuaciones, entre ellas la reforma de la Escuela de Arte José Val del Omar, la mejora del CEIP Luis Rosales o la ampliación de espacios en el IES Politécnico Hermenegildo Lanz y el Centro de FP de Aynadamar.

Además, ha recordado que actualmente siguen en marcha obras como la reforma del IES Padre Suárez, la mejora del IES Severo Ochoa o la construcción del gimnasio del CEIP San Juan de Dios.

La candidata también ha puesto en valor el programa de bioclimatización, que está mejorando el bienestar térmico de colegios e institutos de la provincia como en el caso del centro de Ogíjares, con cerca de seis millones de euros para crear espacios más saludables, eficientes y confortables para el alumnado y el profesorado", ha afirmado.

Asimismo, Rocío Díaz ha puesto el acento "en la importancia de inversiones educativas como la realizada en este municipio, que garantizan la igualdad de oportunidades y una enseñanza pública de calidad en la provincia gracias a un gobierno responsable que trabaja con planificación".

"El Gobierno de Juanma Moreno demuestra que la política útil se mide en resultados y en actuaciones que facilitan la vida de la comunidad educativa de un municipio en crecimiento como Ogíjares", ha apuntado Díaz, al tiempo que ha asegurado que "con la confianza de los andaluces, seguiremos invirtiendo en el futuro de nuestros niños y niñas transformando los centros educativos de Granada".