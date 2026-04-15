Bernal asegura que la industria turística "necesita seriedad y compromiso" frente a "la apatía" de Montero

Archivo - Imagen de arhico del consejero de Turismo, Arturo Bernal. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha asegurado este miércoles que la industria turística de Andalucía lo que "necesita" es que "se le mire con compromiso, con respeto" y con "propuestas transformadoras" por parte de los "planteamientos políticos", frente a "la apatía en este asunto" de la candidata del PSOE, María Jesús Montero.

En una atención a medios antes del III Foro de Turismo en Huelva, ha destacado que durante este mes se ha reunido en tres ocasiones con empresarios onubenses, ya que esa es la "forma" de hacer turismo, "con cogobernanza" y "compartir, participar y consensuar políticas y estrategias".

"No se trata de informar a los empresarios se trata de conocer de primera mano cuáles son las estrategias y políticas que queremos aplicar y hacerlo conjuntamente", ha abundado.

Un "esfuerzo" que, según ha remarcado Bernal, "contrasta con la aparente apatía que otras fuerzas políticas tienen en relación a este tema", toda vez que ha destacado "la apatía" que, a su juicio, "demuestra" la candidata "fantasma" del Partido Socialista, María Jesús Montero, que "viene a la fuerza, obligada a Andalucía".

"Además, no dimite de su escaño y lo hace, precisamente, porque ya prevé que el batacazo electoral que va a tener en Andalucía. Va a ser realmente importante y quiere dejarse la puerta abierta para volver al Congreso de los Diputados y poder seguir allí en lo que realmente le motiva", ha indicado.

Al respecto, ha criticado que la "su única vocación o motivación en esta precampaña es la de ir en contra de la mayoría de estabilidad que propone el único partido, el PP, que se está planteando una propuesta de construcción y de transformación de una región como es Andalucía".

"Lo que necesita la industria turística andaluza es seriedad, rigurosidad y que sobre todo haya compromiso en los planteamientos políticos para que entre todos podamos construir y podamos seguir transformando Andalucía", ha abundado.

Así, ha destacado que la turística es la industria "más importante" de Andalucía, "con más de un 15% de su producto interior bruto, no solamente en términos de rendimiento y de riqueza, sino también de empleo y también de construcción de otros sectores que de alguna forma participan también de la actividad turística".

"Es muy importante que desde el Gobierno de España, pero de cualquier otro partido político, se mire al turismo con seriedad, se le mire con compromiso y con respeto, porque estamos hablando, como digo, de la primera actividad turística", ha finalizado.