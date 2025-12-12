El Ayuntamiento de Fuente Vaqueros (Granada) critica que el instituto está sin auxiliar administrativo por jubilación

Instituto Fernando de los Ríos de Fuente Vaqueros (Granada) - AYUNTAMIENTO

FUENTE VAQUEROS (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuente Vaqueros, en el área metropolitana de Granada, ha criticado este viernes que el IES Fernando de los Ríos "continúa sin auxiliar administrativo tres meses después de que comenzara el curso académico 2025-2026, ya que no ha cubierto la plaza del trabajador que se jubiló en septiembre".

Con la Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA), el Ayuntamiento ha exigido a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que incorpore "de manera inmediata" a un administrativo al centro educativo, ya que todo su trabajo, según ha detallado el consistorio en una nota de prensa, "ha sido asumido desde el mes de septiembre por parte del equipo directivo, lo que está provocando graves problemas de funcionamiento".

El alcalde de Fuente Vaqueros, José Manuel Molino, del PSOE, ha denunciado que "en el IES fuenterino llueve sobre mojado, porque hace dos años, en 2023, vivimos una situación similar debido a una nefasta planificación por parte de la Administración autonómica". Así las cosas, "el AMPA trasladó al Ayuntamiento este problema de personal en septiembre, ante la falta de respuesta por parte de la Junta de Andalucía, y tres meses después no ha movido ni un dedo por solucionarlo, una vez más".

"Está el teléfono desatendido, los certificados se emiten con retraso y el profesorado no puede atender bien sus clases porque está pendiente de gestiones administrativas urgentes", lo que, según Molino, "tiene consecuencias para el funcionamiento del centro" sobre la que el Ayuntamiento ha realizado "varias comunicaciones a la Junta de Andalucía solicitando que se cubra este puesto".