El Ayuntamiento de Granada acuerda solicitar la mejora de las conexiones aéreas del aeropuerto con Madrid

Archivo - Aeropuerto Federico García Lorca, en imagen de archivo - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA - Archivo

GRANADA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado por unanimidad en el pleno de este viernes una iniciativa presentada por el grupo popular y suscrita por toda la corporación para instar a la compañía Iberia a mejorar las conexiones aéreas del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, en término de Chauchina, en el cinturón granadino, especialmente con Madrid, como elemento clave para fortalecer el posicionamiento de la ciudad como destino turístico, cultural y empresarial y garantizar la competitividad de nuestra ciudad y nuestra provincia.

Según ha explicado la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo (PP), la infraestructura aeroportuaria tiene una importancia estratégica para el crecimiento económico de Granada, especialmente en un contexto en el que la ciudad aspira a consolidar su proyección exterior y atraer inversiones, congresos y visitantes.

Así, la declaración institucional que ha logrado sumar el acuerdo de todos los grupos municipales plantea la necesidad de "ampliar rutas, incrementar frecuencias y trabajar de forma coordinada para garantizar un desarrollo sostenido del aeropuerto".

El primer paso para ello, tal y como aparece recogido en el texto, será que Iberia reciba a la mayor brevedad posible tanto a la alcaldesa como al presidente de la Diputación Provincial de Granada tras la solicitud formal de reunión que ambos realizaron a la compañía hace un par de semanas con el objetivo de abordar la mejora de la conectividad aérea de la provincia y garantizar una oferta competitiva que responda a sus necesidades.

"Mejorar la conectividad aérea de Granada no es una cuestión secundaria, es una prioridad estratégica para el futuro de la ciudad. Cada nueva ruta supone más oportunidades para nuestro sector turístico, para nuestras empresas y para la generación de empleo", ha apuntado la regidora, quien ha insistido en que "Granada no puede quedarse atrás en materia de infraestructuras y conexiones".

"Necesitamos un aeropuerto competitivo, con más destinos y mejores frecuencias, que responda al potencial real de nuestra provincia y a la demanda creciente de visitantes y actividad económica". La iniciativa aprobada recoge la importancia de reforzar la colaboración institucional y de impulsar una planificación estratégica que permita consolidar y ampliar las rutas existentes, así como explorar nuevas conexiones que faciliten la llegada de turistas internacionales y mejoren la movilidad de los granadinos.

"El aeropuerto es una puerta de entrada fundamental para Granada. Si queremos seguir creciendo, atraer talento, impulsar la internacionalización de nuestras empresas y consolidar nuestra oferta cultural y turística, debemos apostar decididamente por fortalecer sus conexiones", ha concluido la alcaldesa, quien ha incidido en el acuerdo de todas las instituciones y todos los partidos políticos, así como el sector empresarial, académico, cultural y turístico de la ciudad en esta reivindicación.