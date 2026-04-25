El Ayuntamiento de Granada adjudica la remodelación de Martín Lagos y Afán de Ribera a la empresa Prodesur

El Ayuntamiento de Granada adjudica a la empresa Prodesur Construcción y Proyectos, S.L. Las obras de transformación del entorno de las calles Doctor Martín Lagos y Afán de Ribera. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha adjudicado a la empresa Prodesur Construcción y Proyectos, S.L. las obras de transformación del entorno de las calles Doctor Martín Lagos y Afán de Ribera, una intervención que comenzará en el plazo aproximado de un mes y permitirá "modernizar estas vías, mejorar la accesibilidad, la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento y reforzar la calidad del espacio público en este ámbito de la ciudad".

Tal y como ha emitido el Consistorio granadino en una nota, la actuación, con una inversión de 523.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, entra así en su fase de ejecución dentro del Plan de Obras Municipales 2024-2027, el programa municipal que destina cerca de 40 millones de euros para impulsar más de 60 actuaciones de mejora urbana en todos los barrios. La intervención completa la renovación del entorno de Tejeiro y da continuidad al eje urbano entre Recogidas y Alhamar.

En concreto, el proyecto contempla la remodelación integral de la calle Doctor Martín Lagos, donde se ampliarán aceras, se reordenará la calzada y se mejorará la seguridad vial mediante nuevos pavimentos más resistentes y antideslizantes. La nueva configuración mantiene un único carril de circulación en torno a los 3,50 metros, con una distribución más equilibrada del espacio que permitirá ordenar el estacionamiento, incluyendo zonas destinadas a motocicletas. De este modo, se evita la ocupación de las aceras y se libera espacio para el peatón.

En paralelo, se actuará en la calle Tejeiro, en el tramo comprendido entre su encuentro con Doctor Martín Lagos y la calle Luis Braille, donde se ejecutará un vial de un único carril de unos 2,70 metros con banda central diferenciada. Las nuevas aceras se proyectan más amplias y enrasadas con la calzada, mejorando la accesibilidad y facilitando el tránsito peatonal en un entorno "donde actualmente ninguna cumple con la normativa vigente".

Asimismo, la intervención incluye actuaciones en Afán de Ribera, especialmente en su tramo final, donde se creará una plataforma única a cota peatonal, eliminando barreras arquitectónicas y priorizando el tránsito a pie frente al vehículo "en un punto especialmente estrecho".

A esta transformación urbana se suma una actuación de fondo "clave", la renovación integral de las redes de abastecimiento, saneamiento y canalizaciones de servicio, "actualmente deterioradas por su antigüedad". Esta intervención, que se desarrolla en el marco del Plan de Resiliencia Hídrica impulsado por el Ayuntamiento de Granada junto a Emasagra, permitirá "sustituir conducciones obsoletas por nuevas canalizaciones más eficientes y seguras, mejorando el funcionamiento del sistema y reduciendo incidencias en el suministro".

En materia de iluminación, se sustituirá la instalación existente por nuevas columnas de diseño municipal con tecnología LED de alta eficiencia y sin emisión de flujo luminoso hacia el hemisferio superior, lo que permitirá mejorar "de forma notable" la iluminación en el acceso a los portales de los edificios, especialmente en un entorno donde los voladizos dificultaban hasta ahora la proyección de la luz.

En suma, la actuación se completará con la renovación de pavimentos, la incorporación de nuevo arbolado --con la plantación de naranjos amargos--, zonas ajardinadas, bancos, papeleras y mobiliario urbano, "configurando calles más verdes, confortables y pensadas para la convivencia vecinal". Con esta intervención, el Ayuntamiento avanza "en la regeneración urbana de los barrios consolidados, apostando por una ciudad más accesible, sostenible y pensada para mejorar el día a día de los vecinos".