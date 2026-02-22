El Ayuntamiento de Granada invierte 3 millones para adaptar climáticamente los patios de todos los centros educativos

El Ayuntamiento de Granada impulsa con tres millones de euros el programa 'ECOlegios', una iniciativa orientada a la adaptación climática y renaturalización de los patios de los centros educativos municipales, en el marco del Plan de Actuación Integrado (PAI) Granada Cohesión Conexión 2030, correspondiente a la convocatoria EDIL financiada con fondos Feder y gestionada por el Ministerio de Hacienda.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el pasado 22 de enero, la Administración granadina reunió en el Salón de Plenos a los equipos directivos de los 34 colegios públicos y las cuatro escuelas municipales de la ciudad para abordar la mejora ambiental de sus espacios exteriores.

En contexto, el encuentro estuvo presidido por la concejal de Fondos Europeos, Ana Agudo; la concejal de Educación, Encarnación González; y el concejal de Mantenimiento, Francisco Almohalla, quienes trasladaron la voluntad municipal de trabajar de forma coordinada y transversal para adaptar los centros educativos a los retos climáticos y ambientales actuales.

Así las cosas, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que esta iniciativa representa "una apuesta estratégica para construir una Granada más sostenible, más abierta y más europea, empezando por nuestros centros educativos y por las nuevas generaciones".

Según ha señalado, "la adaptación climática de los patios escolares no es solo una actuación ambiental, sino una inversión en educación, salud y calidad de vida, que permite enseñar con el ejemplo a los más pequeños los valores de sostenibilidad, respeto al entorno y cuidado de lo común".

En este sentido, Carazo ha subrayado la vinculación del programa con el modelo de ciudad que impulsa el Ayuntamiento y con la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031. "La Granada que aspiramos a construir de cara a 2031 sitúa la educación en el centro de su transformación social y cultural", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que "las escuelas son espacios clave para formar ciudadanos comprometidos, participativos y conscientes de los desafíos ambientales y sociales de nuestro tiempo".

Asimismo, ha remarcado que el proyecto Granada Cohesión Conexión 2030 refleja el compromiso municipal con los valores europeos de cohesión, sostenibilidad e igualdad de oportunidades, integrando políticas ambientales, urbanas y educativas en una estrategia común de transformación de la ciudad.

El proyecto cuenta con una inversión cercana a los tres millones de euros y establece una dinámica participativa mediante la cual los centros educativos analizan sus necesidades específicas para definir intervenciones adaptadas a su realidad física, climática y funcional.

Entre las primeras líneas de actuación destacan la creación de espacios de sombra mediante plantación de arbolado o instalación de elementos artificiales como pérgolas; la implantación de huertos urbanos escolares que fomenten la conexión del alumnado con el producto de kilómetro cero y promuevan valores de sostenibilidad; la despavimentación de superficies duras para renaturalizar los espacios y generar nuevos sumideros de CO2; y la instalación o mejora de fuentes de agua que favorezcan hábitos saludables y reduzcan el uso de plásticos.

En suma, esta iniciativa se enmarca en la Agenda Urbana de Granada y en el recientemente aprobado Plan de Adaptación al Cambio Climático, Renaturalización y Resiliencia, "reforzando el compromiso municipal con un modelo de desarrollo urbano más sostenible y resiliente" y promoviendo desde la comunidad educativa "una cultura de sostenibilidad y participación alineada con los grandes proyectos de transformación de la ciudad".

