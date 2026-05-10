El Ayuntamiento de Granada licita por más de un millón de euros las obras en el distrito Norte

Plano de las obras en el distrito Norte. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada llevará a cabo un conjunto de actuaciones en el distrito Norte con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la movilidad y las condiciones de uso de distintos espacios públicos del barrio. El proyecto, con un presupuesto de 1.021.720,32 euros (IVA incluido), euros y un plazo de ejecución de diez meses, se enmarca en el Plan Municipal de Obras 2024-2027 y recoge intervenciones en el entorno de las calles Tánger y Vélez de Gomera, en Luz Casanova, en las calles Periodista Pedro Gómez Aparicio y Periodista Rafael García Fernández de Burgos, así como la creación de una nueva conexión peatonal y ciclista entre Casería de Montijo y el campus de Cartuja.

Según ha informado el Consistorio en una nota, estas intervenciones se desarrollan sobre espacios que presentan problemas de accesibilidad, deterioro del pavimento o usos desordenados, con el objetivo de mejorar la movilidad peatonal, facilitar el uso cotidiano de estos entornos y dar respuesta a demandas trasladadas por los vecinos del distrito.

Al respecto, la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, ha explicado que "con estas actuaciones damos respuesta a demandas de los vecinos del Distrito Norte, mejorando la accesibilidad y la movilidad en espacios que necesitaban una intervención para facilitar su uso cotidiano".

De este modo, ren el entorno de las calles Tánger y Vélez de Gomera se actuará para recuperar un espacio que presenta un importante deterioro, mediante la renovación de pavimentos y aceras y la reorganización del viario para diferenciar de forma más clara las zonas de tránsito peatonal y rodado.

Asimismo, la Administración local ha detalladon que en la placeta de Vélez de Gomera se sustituirá el pavimento empedrado por un acabado continuo más accesible y uniforme, se ampliará el espacio peatonal y se crearán nuevas aceras en zonas donde actualmente no existen.

También se adaptarán la rampa y la escalera que conectan con la calle Caserío del Cerro, ajustándolas a la normativa vigente para garantizar un itinerario accesible y seguro. Uno de los ejes del proyecto es la creación de una nueva conexión peatonal y ciclista entre Casería de Montijo y el campus de Cartuja, que cuenta con una inversión cercana a los 500.000 euros.

Este itinerario permitirá salvar el desnivel existente y dar continuidad al sendero actual, que en algunos tramos presenta condiciones poco adecuadas para el tránsito. Contará con una anchura de tres metros, con espacios diferenciados para peatones y bicicletas, e incorporará iluminación en todo su recorrido para mejorar la seguridad y facilitar su uso también en horario nocturno.

En la calle Luz Casanova se creará una nueva zona verde de aproximadamente 1.100 metros cuadrados en un espacio actualmente sin urbanizar y utilizado como aparcamiento informal. La intervención permitirá transformar este ámbito en un entorno ajardinado y ordenado, con plantación de arbolado, sistema de riego y nuevos elementos de mobiliario urbano que favorecerán su uso como zona de estancia.

"En Luz Casanova, además, incorporamos una nueva zona verde que permitirá generar un entorno más agradable, con más sombra y nuevos espacios de estancia", ha señalado Marifrán Carazo. Asimismo, se actuará en las calles Periodista Pedro Gómez Aparicio y Periodista Rafael García Fernández de Burgos para mejorar la accesibilidad, la ordenación del espacio y las condiciones de uso de estos viales.

En la calle Periodista Pedro Gómez Aparicio, la intervención permitirá transformar una vía actualmente sin pavimentar en una calle completamente urbanizada, con calzada, aceras, zonas de aparcamiento y arbolado, resolviendo los desniveles existentes y mejorando la evacuación de aguas.

Por su parte, en la calle Periodista Rafael García Fernández de Burgos se actuará mediante la ejecución de una plataforma única, que facilitará el tránsito peatonal y rodado y permitirá resolver los problemas de drenaje existentes. Las actuaciones incorporarán además nuevo alumbrado público en aquellos espacios donde actualmente no existe, mejorando de forma significativa la seguridad y el uso cotidiano de estos entornos.