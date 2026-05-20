El Ayuntamiento de Granada presenta a Mónica Martínez, pregonera del Corpus, y a José Manuel Valverde, autor del cartel

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto al cartel del Corpus 2026 y rodeada del autor del mismo, José Manuel Valverde, y la pregonera de esta edición, la periodista Mónica Martínez Leyva. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha dado a conocer oficialmente este miércoles a la pregonera del Corpus 2026 y al autor del cartel anunciador de las fiestas, dos nombres profundamente ligados a la vida cultural, artística y social de la ciudad. La periodista granadina Mónica Martínez Leyva será la encargada de pronunciar el pregón oficial del Corpus, mientras que el joven creador José Manuel Valverde Ríos firma la obra que anunciará las fiestas más importantes de la ciudad.

La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha valorado "la sensibilidad, la trayectoria y el amor por Granada" de ambos protagonistas, y ha destacado que "el Corpus representa una de las expresiones más vivas de nuestra identidad colectiva, donde tradición, cultura y participación ciudadana se unen de manera única".

Asimismo, ha señalado que "tanto la pregonera como el cartelista representan dos maneras distintas y complementarias de entender Granada: desde la palabra y desde la creación artística, pero siempre desde el compromiso emocional con la ciudad y sus tradiciones".

Mónica Martínez cuenta con una sólida y reconocida trayectoria profesional vinculada al periodismo y la comunicación. Doctora en Periodismo y Comunicación con calificación Cum Laude, licenciada en Periodismo y Derecho, ha desarrollado gran parte de su carrera en medios nacionales y autonómicos como TVE, Cuatro o Canal Sur, donde actualmente forma parte del equipo de Andalucía Directo, programa de referencia de la televisión andaluza.

Su voz y su mirada periodística han estado siempre estrechamente ligadas a Granada, ciudad a la que regresó tras años de trabajo en Madrid y desde donde ha seguido proyectando el talento y la actualidad cultural de Andalucía. A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Turismo de Granada o el de Granadina del Año.

Junto a ella, el Ayuntamiento ha querido reconocer también el talento emergente y la mirada contemporánea de José Manuel Valverde Ríos, autor del cartel oficial del Corpus 2026.

Con tan solo 27 años, Valverde se ha convertido ya en uno de los jóvenes creadores más destacados dentro del ámbito del diseño gráfico y la cartelería cultural y cofrade andaluza.

Formado en Información y Documentación, fotografía y diseño gráfico, su obra combina tradición, simbolismo y un lenguaje visual profundamente personal, inspirado en la estética de los antiguos carteles y postales de mediados del siglo XX.

EL CARTEL

El cartel del Corpus 2026 se presenta como una poderosa alegoría de Granada arrodillada ante el Santísimo Sacramento. La ciudad aparece personificada en una mujer granadina inspirada en el célebre himno de Agustín Lara, envuelta en una atmósfera cálida y luminosa donde conviven referencias a la Vega, la Alhambra, la tradición popular, la devoción religiosa y el imaginario sentimental de la ciudad.

La obra, realizada a partir de composiciones fotográficas propias, destaca por su riqueza simbólica y por una narrativa visual que dialoga constantemente entre la memoria, la emoción y la identidad granadina.

Valverde construye un cartel profundamente íntimo y al mismo tiempo universal, lleno de guiños personales, referencias familiares y elementos patrimoniales que conectan directamente con la historia sentimental del Corpus.

La Tarasca, la Custodia, las flores, la cerámica tradicional o los atardeceres rojizos de Granada aparecen integrados en una composición elegante y evocadora que bebe de la tradición sin renunciar a una mirada innovadora y contemporánea.

La alcaldesa ha concluido manifestando que "Granada volverá a vivir sus días grandes desde la emoción compartida, la tradición y la cultura, en una celebración que forma parte esencial de la identidad de la ciudad y que continúa proyectando la imagen de Granada como una ciudad abierta, creativa y profundamente vinculada a su patrimonio, en el camino hacia la Capital Europea de la Cultura 2031".

El Ayuntamiento invita a todos los granadinos y visitantes a participar en el acto oficial del pregón del Corpus con la periodista Mónica Martínez, que tendrá lugar el próximo 30 de mayo a las 12,00 horas en el Patio del Ayuntamiento, así como en el amplio programa de actividades culturales, festivas y tradicionales preparadas para esta edición de las fiestas.