El Ayuntamiento de Granada suma a la Cámara de Comercio al proyecto iQuantum para reforzar la innovación urbana

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el presidente de la Cámara de Comercio de Granada, Gerardo Cuerva. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada y la Cámara de Comercio de Granada han formalizado este sábado la incorporación de esta entidad al proyecto iQuantum mediante la firma de un protocolo de colaboración suscrito por la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo y el presidente de la Cámara de Comercio de Granada, Gerardo Cuerva.

Con esta adhesión, según ha informado el Consistorio en una nota, Granada da un nuevo paso en su estrategia para consolidarse como "referente en inteligencia artificial aplicada a la gestión urbana", integrando de forma directa al tejido empresarial en "un proyecto clave" para la modernización de la ciudad y la generación de oportunidades económicas.

iQuantum es el centro demostrador de inteligencia artificial urbana impulsado por el Ayuntamiento de Granada, concebido como un laboratorio vivo en el que administraciones, empresas, universidades y la ciudad colaboran para desarrollar y testar soluciones tecnológicas en un entorno real.

A través de este proyecto, la ciudad avanza en la aplicación de datos e inteligencia artificial para optimizar la gestión pública en ámbitos como la movilidad, la sostenibilidad, la eficiencia energética, la gestión de recursos o la atención a los ciudadanos, con el objetivo de "anticipar problemas, tomar mejores decisiones y prestar servicios más eficaces y adaptados a las necesidades reales de los granadinos".

Este modelo se basa en la colaboración entre el ámbito público, el tejido empresarial, el conocimiento universitario y los granadinos, lo que permite acelerar la implantación de soluciones innovadoras y conectar a Granada con redes nacionales e internacionales de innovación.

El proyecto cuenta ya con la participación de compañías tecnológicas y energéticas de referencia como T-Systems, Orange, Endesa, Cetaqua, Cívica, Gecor, Innovasur, GPU Solutions, Nvidia, Lenovo o Debos, así como con la colaboración de entidades como la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), onTech Innovation, el Círculo Tecnológico, la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), AMETIC, la Fundación AI R&D o Eurecat.

La incorporación de la Cámara de Comercio refuerza esta red de colaboración y facilita la participación del conjunto del tejido productivo en iniciativas de innovación aplicada, abriendo nuevas oportunidades vinculadas al desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial.

En este sentido, la alcaldesa de Granada ha afirmado que "la colaboración entre administraciones, empresas y entidades es clave para impulsar un modelo productivo más competitivo, innovador y adaptado a los retos tecnológicos actuales".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Granada se ha felicitado porque a través de iQuantum, Granada se sitúa "como referente en otro ámbito relacionado con la industria del conocimiento".

"La vinculación y el compromiso de las empresas con la generación de una industria ligada al conocimiento y a la investigación que permita a la provincia mejorar su desarrollo económico es total", ha señalado Cuerva, para quien con el acuerdo sellado hoy ese compromiso "se pone al servicio de una nueva pieza que completa y enriquece el ecosistema tecnológico y de industria de la gran ciencia de Granada".

Por último, Carazo ha añadido que "estamos construyendo un modelo de ciudad que utiliza la tecnología para anticiparse, mejorar la gestión y ofrecer mejores servicios a los granadinos". "iQuantum nos permite conectar talento, empresas y administración para generar oportunidades y situar a Granada en la vanguardia de la innovación urbana", ha concluido.