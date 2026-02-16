El Ayuntamiento de Jaén adjudica 36 nuevas licencias para el mercadillo de los jueves y ya son 210 puestos los ocupados

Archivo - Mercadillo de los jueves - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha adjudicado 36 nuevas licencias para el mercadillo municipal de los jueves, con lo que ya son 210 puestos ocupados en el recinto ferial, que es el enclave donde se desarrolla esta actividad.

La concejala de Consumo, Comercio y Mercados, Isabel Cano-Caballero, ha explicado que "la adjudicación se ha formalizado en una reunión celebrada en el Patronato Municipal de Asuntos Sociales en la que, además, los nuevos titulares han podido elegir entre los puestos disponibles, favoreciendo así una asignación ajustada a sus necesidades".

La edil ha concretado que "el proceso se ha desarrollado tras la apertura de un plazo ordinario de solicitudes, que tuvo una alta participación, y un plazo extraordinario posterior para atender nuevas peticiones ante la demanda registrada", y que "con estas 36 nuevas licencias, el mercadillo de Jaén suma actualmente 210 puestos ocupados de los 260 disponibles".

Del total, 156 corresponden a licencias que renuevan su continuidad, dos a renovaciones con cambio de titular, ocho a renovaciones con cambio de puesto y otras ocho a licencias bonificadas a través del Patronato Municipal de Asuntos Sociales.

Esta estructura refleja, según Cano-Caballero, "un mercadillo vivo, con estabilidad para los profesionales y oportunidades reales para quienes quieren incorporarse". La concejala ha añadido que, además, se está trabajando de forma paralela en la mejora del entorno y de los servicios del mercadillo y ha afirmado que "entre las actuaciones en estudio se encuentran la adecuación de espacios o la posibilidad de habilitar nuevos aparcamientos.

Además, el Ayuntamiento ha reforzado la coordinación con el sector tras la reciente reunión mantenida la Asociación de Vendedores Ambulantes Profesionales Autónomos de Jaén.

Actualmente quedan libres 50 puestos en el mercadillo al estar ocupados 210 de los 260 disponibles. Como es habitual, el próximo mes de octubre el Ayuntamiento de Jaén abrirá el plazo anual para la renovación de licencias y la concesión de nuevas autorizaciones correspondientes al año 2027, de modo que las personas interesadas podrán optar a estos puestos vacantes o renovar sus licencias actuales.