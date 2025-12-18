El Ayuntamiento de Jaén comienza a instalar casetas para las 123 colonias felinas censadas y controladas en la ciudad

Presentación de las casetas para colonias felinas - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha comenzado a instalar casetas para las colonias felinas que están censadas y controladas por diversos puntos de la ciudad. El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha explicado que esta iniciativa "es un gesto más que reafirma la apuesta del actual equipo de gobierno por un modelo de ciudad más responsable, respetuosa y comprometida con la protección animal y la salud pública".

Millán ha asegurado que "se ha situado al bienestar animal en el lugar que merece, ya que partíamos de una situación en la que no se había dado a este asunto la importancia necesaria y hoy podemos decir que el Ayuntamiento está actuando con responsabilidad, planificación y compromiso real con el bienestar animal, la salubridad y la convivencia en nuestros barrios".

Por su parte, la concejala de Sanidad y Bienestar Animal, Isabel Cano-Caballero, ha detallado que "esta actuación se centra en la instalación de casetas en espacios públicos y municipales donde existan colonias felinas censadas y controladas, con personas gestoras acreditadas, así como en espacios privados que suscriban un convenio con el Ayuntamiento y cuenten con una persona alimentadora autorizada".

Según la concejala, "estas casetas actúan como puntos de refugio y alimentación controlada, mejorando de manera significativa las condiciones higiénico-sanitarias del entorno". Junto a ellas, se están colocando carteles informativos en los que se señala que se trata de una colonia controlada por el consistorio y se informa, entre otros aspectos, que no se debe alimentar a los animales, ya que esa labor la desempeñan las personas autorizadas para ello.

Cano-Caballero ha enfatizado que esta medida responde a una prioridad como es la de mantener el bienestar animal y "la salubridad de nuestras calles y de todos los espacios donde se encuentran las colonias felinas".

Actualmente hay colonias censadas en 123 puntos de la ciudad. La edil ha explicado que ya se han colocado entre 15 y 20 casetas homologadas que están fabricadas en madera con materiales aislantes para resguardar a los animales de la lluvia, del frío y del calor extremos y que están diseñadas para garantizar tanto el bienestar de los animales como la limpieza del entorno urbano.

En estas casetas se centraliza la alimentación, con comederos, bebederos e incluso areneros, lo que permite mantener unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y un entorno seguro y de bienestar para los animales", ha concretado.

La concejala ha añadido que estas actuaciones se enmarcan en la aplicación del método CER --captura, esterilización y retorno--, un sistema que permite controlar la población felina, mejorar la salud de los animales y reducir las molestias al vecindario.

En este sentido, Cano-Caballero ha recordado que "para que el método CER tenga éxito es fundamental que las colonias cuenten con una alimentación adecuada y controlada, algo que facilitan directamente estas casetas".

Asimismo, la responsable municipal de Sanidad y Protección Animal ha recordado que esta área municipal "continúa reforzando sus recursos con la adquisición de un botiquín veterinario básico para primeros auxilios que permite agilizar actuaciones sanitarias bajo supervisión veterinaria, así como la formación continua y acreditación de las personas gestoras y alimentadoras de colonias".

Por otra parte, la edil ha animado a la ciudadanía "a comunicar la existencia de colonias no controladas para poder proceder a su regulación y atención conforme a la normativa vigente".

Actualmente hay 145 personas en la ciudad que cuentan con acreditación oficial para gestionar y alimentar las colonias, para lo que el Ayuntamiento ofrece la formación necesaria y que es obligatoria para renovar autorizaciones o para expedir nuevos carnés, reforzando la preparación de quienes trabajan día a día sobre el terreno.