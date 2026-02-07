El Ayuntamiento de Jaén derriba la vivienda abandonada de la calle Positillo afectada por el tren de borrascas

Imagen de la vivienda en la calle Positillo. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a los concejales de Urbanismo, África Colomo, y de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, han supervisado este sábado el proceso de derribo controlado de la vivienda abandonada de la calle Positillo, en el casco antiguo, iniciativa que la Administración local de Jaén acomete para permitir las condiciones de seguridad y tranquilidad de los residentes de otras viviendas de la citada calle.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, dada su estrechez, algunas de las viviendas que quedan habitadas en esta calle, fueron desalojadas al detectarse un nuevo derrumbe en esta edificación abandonada el pasado jueves.

"Esta casa ya sufrió daños con la borrasca Kristin y Leonardo ha terminado de afectarle. Desde el área de Urbanismo hemos puesto en marcha los informes pertinentes para proceder a su derribo y por vía ejecutiva trasladar la responsabilidad del mismo a los propietarios o herederos", ha afirmado el regidor.

Los trabajos han sido supervisados por Policía Local y por técnicos municipales. El alcalde ha realizado también junto a ellos un recorrido por distintos emplazamientos del centro histórico donde existen viviendas abandonadas por sus propietarios.

"El objetivo es que podamos tener bajo supervisión algunas edificaciones de esta zona que durante estos días se han visto sometidas a una climatología excepcionalmente adversa, con fuertes vientos y mucha lluvia, y también visitar a los vecinos de estas calles para que sepan que aun estando dentro de la alerta, hay un dispositivo pendiente de estas situaciones", ha señalado Millán.