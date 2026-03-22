El Ayuntamiento de Jaén elogia al Jaén Paraíso Interior FS por su pase a la final de la Copa de España

Imagen del equipo de Jaén Paraíso Interior FS tras su pase a la final de la Copa de España. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén y su Corporación Municipal felicita al Jaén Paraíso Interior FS por su clasificación para la final de la Copa de España tras imponerse al Inter Movistar, el conjunto más laureado de la historia de la competición, por el resultado de tres tantos a cero.

Así lo ha trasladado el Consistorio en una nota, donde ha valorado que el equipo de la capital jiennense, arropado de nuevo por la marea amarilla ha logrado superar la semifinal, repitiendo de esta manera las gestas de 2015, 2018 y 2023. En estos años, a la postre, consiguió levantar el trofeo de campeón.

El alcalde, Julio Milllán, que ha acudido al Palacio de Deportes de Granada a acompañar a la afición y al club, ha destacado el empuje y el arrollador encuentro disputado por los amarillos, con un pase a la final "por derecho".

El regidor ha valora el apoyo de la marea amarilla, "que mañana estará a la altura de su club en una final que a buen seguro va a ser muy vibrante" El cuadro entrenado por Dani Rodríguez tendrá la oportunidad de levantar su cuarta Copa de España mañana a partir de las 18,00 horas. El rival saldrá del partido que disputan el FC Barcelona y Palma Futsal.