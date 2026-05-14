Óscar Puente llama desde Granada a "defender lo público" frente a la "privatización por etapas" del PP de Moreno

El ministro de Transportes, Óscar Puente, enun acto de campaña del PSOE en Granada junto al candidato por laprovincia., Paco Cuenca, el secretario general de los socialistas granadinos, Pedro Fernández, y la del PSOE de la capital, Raquel Ruz. - PSOE

GRANADA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y miembro de la dirección federal del PSOE, Óscar Puente, ha reivindicado el papel de lo público como garantía de igualdad y calidad de vida de toda la ciudadanía "frente a las políticas privatizadoras del PP" y ha alertado de que un nuevo gobierno de Juanma Moreno supondría "seguir desmontando por etapas y jibarizando la sanidad, los derechos de la ciudadanía y otros servicios públicos".

Así lo ha asegurado durante un acto de campaña celebrado en la ciudad de Granada junto al candidato por esta provincia al Parlamento andaluz, Paco Cuenca, el secretario general de los socialistas granadinos, Pedro Fernández, y la secretaria general del PSOE de Granada capital, Raquel Ruz, y donde ha dicho que "el PSOE andaluz ha elegido un gran lema para esta campaña: 'Defender lo público'. Porque lo público protege a quien más lo necesita y garantiza una vida digna"; y ha advertido de que "hay formaciones que dicen defender los servicios públicos mientras los van jibarizando poco a poco".

Para el ministro, el modelo del PP responde al criterio de "obtener el máximo beneficio al menor coste". "Eso explica errores gravísimos como los fallos en cribados de cáncer. Lo esencial no puede gestionarse pensando en abaratar pruebas o en el beneficio económico", ha afirmado.

Puente ha sostenido que la privatización "encarece los servicios y empeora la atención" y ha rechazado que la gestión privada sea más eficiente. "Cuantos más intermediarios hay, más aumenta el coste", ha remarcado.

Además, ha advertido de que "si Moreno logra mayoría absoluta o vuelve a apoyarse en Vox, lo interpretará como un cheque en blanco para seguir debilitando los servicios públicos".

Asimismo, ha reivindicado la gestión del Gobierno de España frente a las distintas crisis de los últimos años y ha defendido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "siempre ha puesto por delante a la ciudadanía". "A nosotros las crisis siempre nos pillan trabajando; a otros, de caza como ocurrió con el Prestige, en un spa o comiendo", ha ironizado.

Al hilo, ha acusado al PP de "poner palos en las ruedas" en momentos críticos como la pandemia o la DANA y de utilizar las instituciones para "sacar rédito político incluso en las situaciones más difíciles".

También ha hecho una defensa de la democracia y de la convivencia frente a la extrema derecha y ha valorado la expulsión del Congreso de los Diputados de activistas. "Una democracia fuerte no puede ceder ante el fascismo ni ante quienes intentan degradar las instituciones", ha asegurado.

REIVINDICACIÓN DE "REFERENTES" DEL PSOE

Óscar Puente también ha asegurado que "hay más dignidad en la uña del dedo meñique" de los expresidentes socialistas de Andalucía Manuel Chaves y Francisco Griñán "que en todo el Gobierno de Moreno", afirmación que ha expresado decir "sin complejos" ante la derecha, a la vez que ha añadido que "ya está bien, ya hemos pasado suficiente como para conseguir que orillen a nuestros referentes históricos de los cuales tenemos que sentirnos muy orgullosos".

Al hilo de esto mismo, el ministro ha acusado a la derecha de querer acabar con los referentes del PSOE, "como están haciendo ahora con nuestro presidente Zapatero".

El ministro ha apelado a los asistentes al acto a sentirse orgullosos de esos referentes "porque esta tierra --en referencia a Andalucía-- se ha transformado gracias a gobiernos socialistas", y ha añadido que a ningún Gobierno del PSOE se le puede imputar en la historia "adelgazar lo público para ceder ante lo privado"

Finalmente, Puente ha apelado a la movilización de la ciudadanía para "defender la democracia y los servicios públicos" frente a quienes "creen que el poder les pertenece". "El poder emana del pueblo y solo el pueblo decide en las urnas. La democracia exige aceptar el resultado y respetar las reglas del juego", ha concluido.



