El Ayuntamiento de Jaén impulsa cambios en líneas de autobús urbano a partir del 27 de abril para optimizar el servicio

Imagen de la reunión mantenida para impulsar los cambios. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las áreas de Transportes y Empresas Concesionarias del Ayuntamiento de Jaén han promovido una serie de cambios en el servicio de autobús urbano de la ciudad con el objetivo de ofrecer un transporte público "más eficiente, accesible y adaptado" a las necesidades actuales de la ciudadanía.

Según ha indicado el consistorio en una nota, estas medidas cuentan con el asesoramiento de los técnicos municipales y han sido adoptadas de la mano de los responsables de la empresa ALSA, adjudicataria del servicio de bus urbano de la ciudad y que, en buena medida, vienen a dar respuesta a las peticiones y demandas que diferentes colectivos de Jaén han venido trasladando al Consistorio.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha destacado "la reorganización de varias líneas, que permitirá optimizar los recorridos y reducir los tiempos de espera. Estas modificaciones han sido diseñadas tras un análisis detallado de los flujos de pasajeros y las demandas vecinales, priorizando las zonas con mayor volumen de usuarios". Así lo ha asegurado el primer edil jiennense que ha coordinado las reuniones mantenidas para la toma de estas decisiones

En estas reuniones han estado presente el tercer teniente de alcalde y concejal de Empresas Concesionarias, Francisco Lechuga, la concejala de Transportes, María del Carmen Angulo, y una delegación técnica de la empresa ALSA, encabezada por Valeriano Díaz, director de la empresa en la zona mediterránea. Por parte de Policía Local, el jefe del Cuerpo, Luis Ojeda, ha asesorado a la mesa técnica para la implantación de los cambios con criterios de seguridad ciudadana y mejora del tráfico.

El gobierno local señala que estas medidas de reestructuración de líneas, "se afrontan de manera paralela a la renovación progresiva de la flota, con la incorporación de vehículos más sostenibles y accesibles para personas con movilidad reducida, mostrando el compromiso del Ayuntamiento con un modelo de transporte más moderno, eficiente, útil para los vecinos y que está teniendo traslado en el incremento paulatino cada ejercicio en el número de viajeros que lo usan".

CAMBIOS DE LÍNEAS

Entre los cambios que se han impulsado en la mesa técnica para su puesta en marcha en las próximas fechas se encuentra la unificación de las líneas 14, 17 y 20 en la 17 para incrementar las frecuencias dando más servicio a los viajeros con destino en el hospital Neurotraumatológico, la Universidad, el Centro de Comercial Jaén Plaza, la avenida Pascual Acosta, la Avenida de Andalucía, la zona de Fuente Alamillo y la Avenida de Barcelona.

Además, se ha contemplado un refuerzo de la línea 7 en los horarios de en torno a mediodía, la línea circular que conecta el centro comercial con la carretea de Circunvalación. En cuanto a la incorporación de vehículos, se ha previsto la puesta en marcha de dos nuevos buses de 18 metros articulados que, próximamente para el mes de mayo, servirán de apoyo para servicios especiales con motivo de eventos y en un futuro para coordinar los transbordos del tranvía.

Junto a ello, a partir del día 30 se pone en marcha el mercadillo en la calle Paco Manzaneda, con el acceso a este emplazamiento entre Avenida de Arjona y Las Fuentezuelas y al que se puede acceder mediante transbordo de líneas

Los nuevos cambios entrarán en vigor el 27 de abril y el Ayuntamiento informará de forma recurrente y constante para garantizar que todos los ciudadanos conozcan las novedades y puedan adaptarse fácilmente a las nuevas líneas y horarios.