El Ayuntamiento de Jaén responde a las peticiones realizadas por el CEIP Las Infantas y acomete obras en el centro

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El área de Educación del Ayuntamiento de Jaén acomete estos días mejoras de diferente envergadura en el C.E.I.P. Las Infantas, unas obras que vienen a responder a las peticiones realizadas desde el equipo directivo del centro en la ronda de visitas que al inicio del actual mandato "se vino realizando para acometer las mejoras que requieren los centros educativos de la ciudad".

En contexto, según ha precisado el Consistorio local en una nota, estas obras que forman parte de un primer paquete de actuaciones y que, como ha asegurado la concejala de Educación, Eva Funes, en la visita que ha realizado junto al concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, al centro, "se va a completar con un nuevo contrato de arreglos que ya estamos preparando y saldrá a licitación las próximas semanas".

Durante la visita, los ediles han comprobado 'in situ' el desarrollo de actuaciones de diversa índole "con mejoras abarcan desde el arreglo de puertas hasta la sustitución de radiadores, pintura de fachadas o renovación de la cubierta para corregir goteras que habían aparecido".

De este modo, son actuaciones que "vienen a corregir desperfectos y en otros casos, vienen a mejorar la seguridad y a adaptar a la normativa, las instalaciones de nuestros centros educativos, siempre priorizando esos arreglos en base a las peticiones expresas que durante el contacto continuo con la comunidad educativa, nos trasladan", en palabras de la edil.

Junto con las actuaciones dentro del contrato de mejora, el Ayuntamiento "viene aprovechando estas actuaciones" para completarlas con trabajos de pintura, con la incorporación de personal del Plan de Empleo recientemente puesto en marcha, que en el caso del centro va a permitir pintar toda la fachada exterior del centro educativo de Las Infantas.