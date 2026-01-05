El Ayuntamiento de Jaén retrasa la salida de la cabalgata a las 19,00 horas para intentar esquivar la lluvia

Archivo - Imagen de archivo de la Cabalgata - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

El Ayuntamiento de Jaén ha anunciado que se retrasa la salida de la cabalgata de Reyes de las 18,30 a las 19,00 horas para intentar esquivar la lluvia que está cayendo sobre la capital jiennense durante gran parte de la jornada.

Desde el Consistorio ya ha avisado de que se producirán algunos cambios en relación con la cabalgata debido a la lluvia. El cortejo saldrá desde la Plaza de Santa María, pero se procederá a recortar el itinerario previsto ante la previsión de lluvia por parte de la Aemet.

El desfile no bajará por el Paseo de la Estación, Plaza Jaén por la Paz ni por el Paseo de España, "con el objetivo de facilitar de la máxima seguridad durante el recorrido de dicha cabalgata".

De esta forma, una vez que la cabalgata llegue a la calle Virgen de la Cabeza, proseguirá su recorrido por la Avenida de Andalucía donde finalizará en la Glorieta Blas Infante.

Asimismo, se ha informado de que en caso de que finalmente se procediera a la suspensión de la cabalgata, se ampliará la tradicional recepción que los Reyes Magos realizan a los niños y niñas de Jaén en la puerta del Ayuntamiento, que se extenderá hasta las 21,30 horas.