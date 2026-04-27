Badanelli (Vox) critica "la asfixia" al campo y exige "ni un olivo menos en tierra productiva"

Visita de Vox a la almazara Estrella del Guadalquivir de Villa del Río con Paula Badanelli. - VOX

VILLA DEL RÍO (CÓRDOBA, 27 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno de Vox al Parlamento de Andalucía por Córdoba, Paula Badanelli, ha criticado este lunes "la asfixia" que sufre el campo andaluz y ha reclamado "un cambio urgente en las políticas que afectan al sector primario", exigiendo además "ni un olivo menos en tierra productiva".

En su visita a la almazara Estrella del Guadalquivir de Villa del Río, Badanelli ha puesto en valor el trabajo de esta almazara, en la que se han molturado 18 millones de kilos de aceituna y que presta servicio a más de 500 agricultores, a los que ha definido como "auténticos héroes que sostienen esta tierra pese a las trabas constantes de la administración".

La candidata ha señalado que "los agricultores se enfrentan a una creciente presión burocrática, al incremento de los costes de producción --especialmente el precio de la energía-- y a restricciones que dificultan el mantenimiento de las explotaciones".

"Se les impide trabajar como siempre se ha hecho, obligándoles en muchos casos a asumir el triple de costes para realizar labores básicas como la limpieza de las instalaciones de producción", ha explicado, para advertir de que "estas limitaciones están provocando una reducción de la producción, agravada además por la falta de relevo generacional".

Al respecto, ha subrayado que "si no hay jóvenes que continúen, los agricultores se ven obligados a contratar, pero con los costes actuales es inviable", al tiempo que ha remarcado que "sin relevo generacional no se puede afrontar, por ejemplo, la agenda digital de campo que exigen las administraciones".

Badanelli también ha reprochado que, "mientras se imponen estas restricciones al campo andaluz, se permite la entrada de productos procedentes del Magreb que compiten en condiciones desiguales con nuestros agricultores".

"VACIAR LOS PUEBLOS"

Por otra parte, ha responsabilizado directamente al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, de "una política que no sólo arranca olivos, sino también la ilusión y el proyecto de vida de miles de familias del mundo rural".

"Cada decisión que se toma en contra del campo contribuye a vaciar los pueblos y a acabar con el futuro de quienes quieren seguir viviendo de la tierra", ha añadido.

Asimismo, la candidata de Vox ha defendido que "Andalucía necesita un gobierno que ponga al campo en el centro de sus políticas" y ha asegurado que su formación trabajará para "garantizar la viabilidad del sector primario". "Donde Vox es decisivo, se protege al campo, y eso es lo que queremos traer a Andalucía", ha dicho.