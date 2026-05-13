Baena (Córdoba) presenta el diagnóstico de las zonas con necesidades de transformación social

Archivo - Plaza de la Constitución de Baena, con el Ayuntamiento al fondo. - EUROPA PRESS - Archivo

BAENA (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

Baena (Córdoba) ha acogido este miércoles la presentación pública del 'Diagnóstico de las zonas con necesidades de transformación social de Baena', una iniciativa que sirve como una foto fija de la realidad de las zonas de transformación social de la localidad y, a partir de ahí, poder realizar una implementación de acciones, según ha explicado la alcadesa, María Jesús Serrano.

Según ha indicado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota el diagnóstico, elaborado por la socióloga Marina García Rivero para el Centro de Desarrollo de Innovación Social de Baena y financiado por el Ayuntamiento de Baena, aborda temáticamente y desde una perspectiva antropológica las características sociodemográficas de Baena, el mapeo de zonas con necesidades de transformación social, la vivienda, el mercado de trabajo y actividades económicas, la integración social, educación, salud y participación ciudadana.

Serrano ha insistido en que el Ayuntamiento "ha hecho una apuesta desde el punto de vista político y económico por la innovación vinculada a la necesidad de mejora de las problemáticas sociales detectadas en determinados barrios y que se pueden extrapolar a otras zonas de Baena".

En esa apuesta se enmarca el Centro de Desarrollo de Innovación Social para "aplicar un tratamiento distinto a las problemáticas que venga de la mano de la transferencia de conocimiento de la UCO, pero también de la mano de una entidad como la Fundación EMET" que tiene una experiencia más de 40 años en diferentes áreas relacionadas con lo social.

El rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha indicado que "Baena debe beneficiarse de la experiencia y actividades que otros Centros Universitarios de Desarrollo de la UCO ya han ido desarrollando a lo largo de los tres años de vida de esta estructura universitaria en otras localidades de la provincia, con excelentes resultados".

Además, ha subrayado que desde la academia aportarán "el conocimiento científico necesario para todas aquellas acciones que resulten de interés para la localidad de Baena. El trabajo en red, generando espacios colaborativos entre los actores implicados, constituye una excelente plataforma para poner en práctica procesos de innovación social".

Por su parte, la directora de la Fundación Emet, Auxiliadora Fernández, ha señalado que conocer la realidad es siempre el primer paso para poder transformarla. "No se puede intervenir, acompañar ni construir futuro sin escuchar antes a las personas, comprender sus necesidades y reconocer también todo lo bueno que ya existe en un pueblo como Baena".

Desde la Fundación EMET, ha comentado, se pone "a disposición del CDIS, y de toda la ciudadanía", su "experiencia de más de 43 años de trabajo en el ámbito social". Una trayectoria en la que han aprendido que "los mejores resultados siempre llegan cuando se trabaja en red, cuando las instituciones colaboran y cuando las personas se sienten parte de los proyectos".

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico social participativo ha permitido realizar una aproximación integral a la realidad social de Baena, especialmente a las Zonas con Necesidades de Transformación Social (ZNTS), a partir de un enfoque multidimensional que permite conocer los procesos de exclusión y vulnerabilidad social de estas zonas.

El análisis conjunto de datos cuantitativos de fuentes documentales y aportaciones cualitativas de profesionales y agentes clave ha puesto de manifiesto que, si bien Baena en su conjunto no presenta niveles extremos de exclusión, sí se observan dinámicas de desigualdad territorial y social persistentes que afectan de manera más intensa a determinados barrios y colectivos.

De manera que las Zonas con Necesidades de Transformación Social concentran a 4.283 habitantes, lo que representa el 23,21% de la población total de Baena, si bien presentan realidades internas claramente diferenciadas. Las condiciones de habitabilidad y el parque residencial constituyen otro de los elementos estructurales que contribuyen a la desigualdad urbana.

En ambas ZNTS se identifican viviendas antiguas, con importantes déficits de conservación, accesibilidad y eficiencia, insertas en tramas urbanas complejas, con calles estrechas, pendientes pronunciadas y dificultades de acceso para vehículos y servicios.

La coexistencia de inmuebles en buen estado con otros en situación de deterioro avanzado genera un paisaje urbano fragmentado que incide directamente en la calidad de vida de la población residente.

En relación con el mercado de trabajo y las actividades económicas, el diagnóstico confirma la existencia de un modelo productivo local altamente dependiente de sectores estacionales y de baja cualificación, especialmente el agrario y determinados servicios. La precariedad laboral, la temporalidad y el desempleo estructural configuran trayectorias laborales inestables.

BRECHA DE GÉNERO

Además, la brecha laboral de género es especialmente significativa, con una presencia femenina concentrada en empleos poco cualificados, mal remunerados y escasamente protegidos, lo que refuerza su vulnerabilidad económica y social.

En términos de integración social, el diagnóstico evidencia una progresiva debilitación de los lazos comunitarios, especialmente en la Zona 1, donde la concentración de problemáticas sociales complejas, como el tráfico y consumo de sustancias, ha erosionado las redes de apoyo vecinal y la convivencia comunitaria.

El ámbito educativo se revela como un eje clave en la reproducción de las desigualdades sociales. El sistema educativo local presenta una marcada segregación entre la red pública y la concertada-privada, con una fuerte concentración del alumnado en esta última, lo que dificulta la construcción de entornos educativos verdaderamente inclusivos. Aunque el absentismo escolar no es un fenómeno exclusivo de las ZNTS, los menores procedentes de estos entornos presentan perfiles específicos marcados por causas familiares, sociales y contextuales.

A ello se suma el incremento del alumnado con necesidades educativas especiales y problemas de salud mental, en un contexto donde los recursos disponibles resultan insuficientes.

En el ámbito sanitario, el análisis cualitativo pone de relieve desigualdades relevantes en los determinantes sociales de la salud. La accesibilidad física a los recursos sanitarios, especialmente para mayores, las dificultades asociadas a los procesos de dependencia y la falta de hábitos de vida saludables configuran un escenario de vulnerabilidad. De manera transversal, el consumo de sustancias y las adicciones emergen como el principal problema de salud en el municipio.

En el ámbito de la participación ciudadana, se pone de relieve tanto fortalezas como limitaciones en el proceso de intervención social en Baena. La colaboración con los Servicios Sociales y el Plan ERACIS+ ha sido clave para consolidar una base diagnóstica sólida. No obstante, se reconoce como carencia metodológica la limitada participación directa de la vecindad.

CONCLUSIONES

En conjunto, las conclusiones de este diagnóstico subrayan que la exclusión y vulnerabilidad social en las ZNTS de Baena no puede entenderse como la suma de carencias aisladas, sino como el resultado de la interacción de factores estructurales, territoriales, relacionales y simbólicos que se refuerzan mutuamente.

La superación de estas dinámicas requiere estrategias integrales, sostenidas en el tiempo y ancladas en el territorio, que combinen la garantía de ingresos con políticas activas de empleo, educación inclusiva, salud comunitaria, fortalecimiento del tejido social y participación ciudadana efectiva. Solo desde una intervención coordinada y centrada en las personas será posible un modelo de desarrollo urbano más equitativo y cohesionado para el conjunto del municipio.