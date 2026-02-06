Baja el caudal del arroyo que causó daños en la pista El Río de Sierra Nevada

Trabajos de los servicios técnicos de Cetursa Sierra Nevada pese a la meteorología - CETURSA SIERRA NEVADA

GRANADA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El caudal del arroyo que causó destrozos este pasado jueves en la parte final de la pista de esquí El Río en la estación de Sierra Nevada, en Monachil, en el área metropolitana de Granada, ha comenzado a bajar.

Así lo ha indicado la estación de esquí de Sierra Nevada en un balance de la situación del recinto al hilo del paso de la borrasca 'Leonardo', divulgado en sus redes sociales y consultado por Europa Press.

Debido al fuerte episodio de lluvia registrado en las últimas 24 horas, con unos 200 litros acumulados, se han producido daños en pistas y la estación de esquí y montaña andaluza permanece cerrada este viernes.

Desde el pasado 27 de enero, con el inicio de la concatenación de borrascas, el recinto invernal ha cerrado siete jornadas, y, dependiendo de cómo evolucionen los trabajos de acondicionamiento y las previsiones meteorológicas, los servicios técnicos de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí, valorará de cara al fin de semana una eventual reapertura tras tres días consecutivos de cierre de pistas.

El complejo de actividades Mirlo Blanco está también fuera de servicio este viernes. En el balance de la situación actualizado en la mañana, se detalla que los maquinistas han arrastrado una gran cantidad de nieve a la confluencia de la pista Loma de Dílar con El Río.

Aunque se precisa más nieve, el turno de máquinas de la tarde noche y de la madrugada, procederá, "si no surgen inconvenientes", a la reparación de El Río hasta las escaleras del telecabina Al Ándalus. No así del ramal del telesilla Jara, que tendrá que esperar, detallan desde Sierra Nevada.

Sólo los cables de los dos telecabinas y del telesilla Emile Allais han podido superar esta madrugada el episodio de lluvias engelantes. El resto se ha parado por hielo. El cable del remonte Stadium "vuelve a estar fuera de las poleas en cinco de sus torres".

Sea como sea, el fuerte viento y la escasa visibilidad impiden de momento efectuar trabajos de desbloqueo.