Baja a dos el número de hospitalizados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Archivo - Vista exterior del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de heridos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y que aún permanecen hospitalizados ha bajado de tres a dos, al haberse producido el alta de la única persona que seguía ingresada en el Hospital Quirón de Huelva.

Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 123 altas hospitalarias y un fallecimiento, que elevó el número de muertos por el accidente a 46.

De esta forma, en planta de hospitalización solo queda un adulto ingresado, en concreto en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, mientras que la otra persona ingresada continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga.