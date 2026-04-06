Los barrios ignorados de Andalucía se dan cita en Córdoba para aprender juntos cómo transformarlos

Archivo - La Asociación Andaluza de Barrios Ignorados (AABI) en Córdoba presentan un informe sobre el estado de Las Moreras en una imagen de archivo. - AABI - Archivo

CÓRDOBA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Córdoba acogerá el próximo sábado, 11 de abril, las IX Jornadas Andaluzas de Barrios Ignorados, organizadas por la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados (AABI) y que reunirá a vecinos, profesionales de los servicios sociales, la educación y el empleo, así como investigadores especializados en intervención comunitaria.

Según ha indicado la asociación en una nota, esta novena edición, de carácter gratuito y que tendrá lugar en el edificio Centro Sur, ubicado en la calle Libertador Gervasio Artigas, 6, de 9,30 a 18,30 horas, tiene el objetivo de "poner el foco en el conocimiento acumulado por quienes trabajan a diario en los barrios más vulnerables de Andalucía".

Lejos de quedarse en el diagnóstico, "las jornadas quieren sacar a la luz lo que ya funciona, sistematizarlo y compartirlo", un conocimiento que "existe entre los propios vecinos y los profesionales que los acompañan, pero con frecuencia no se recoge ni se transfiere".

La jornada se articula en torno a tres momentos. Por la mañana, el doctor Óscar Rebollo, profesor de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona, ofrecerá la ponencia marco 'Impacto y relevancia de los proyectos integrales en los barrios vulnerables', que servirá de marco conceptual y de contraste para el resto del día.

A continuación, una mesa redonda titulada 'Aprendizajes compartidos. Hacia un trabajo integral y coordinado' reunirá a profesionales municipales de servicios sociales, educadores, técnicos de empleo y de vivienda de distintas ciudades andaluzas. El debate no girará en torno a lo que falla, sino a lo que se ha aprendido: qué pequeños cambios han marcado la diferencia, cuándo la coordinación entre administraciones ha funcionado de verdad, y cómo pasar de atender urgencias a transformar situaciones de exclusión.

La tarde estará protagonizada por los propios vecinos, pues, bajo el título 'Participación y transformación comunitaria', representantes de barrios de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla compartirán sus experiencias de organización vecinal: desde jornadas por la paz hasta movilizaciones por los servicios básicos. Un espacio de trabajo en grupos y una asamblea final completarán la jornada, que cerrará a las 18,30 horas.

Para la AABI, la participación comunitaria "no es un complemento, sino una condición imprescindible para que cualquier transformación sea real y sostenible". Los vecinos "no son los destinatarios pasivos de las intervenciones, sino su principal motor", han resaltado.

La AABI nació de "una constatación difícil de ignorar", el hecho de que "en todas las grandes ciudades de Andalucía existen barrios que llevan décadas sin converger con el resto de la ciudad, a pesar de las inversiones y los programas puestos en marcha por administraciones y entidades sociales".

La exclusión en estos barrios es multidimensional --afecta a la educación, el empleo, la salud, la vivienda y la convivencia-- y se reproduce porque el modelo de intervención no aborda las causas estructurales.

Según la asociación, uno de los principales problemas es que "el sistema actúa en paralelo cuando debería hacerlo de forma coordinada: cada servicio --educación, servicios sociales, empleo, vivienda-- interviene sobre la misma familia desde su propia parcela, sin un plan común ni liderazgo compartido". A esto se suma "la falta de una evaluación real del impacto de las intervenciones, más allá de la gestión de los programas".

Frente a ello, la AABI propone dos instrumentos concretos: los 'Itinerarios Formativos Familiares de Inclusión', para intervenir de forma simultánea sobre la dimensión socioeconómica, educativa y laboral de cada familia, y los 'Planes Integrales Comunitarios de Barrio', con visión a largo plazo, financiación adecuada y evaluación de impacto real. Ambas propuestas requieren, además, un consenso político sostenido entre las distintas administraciones implicadas.