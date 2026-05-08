Archivo - Bendodo pide al Gobierno claridad al considerar que la ministra "no tiene capacidad de gestionar la crisis". Imagen de archivo - KEMALBAS/ISTOCK - Archivo

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha pedido este viernes al Gobierno de España que se aclare ante la situación del hantavirus y que no den la imagen "lamentable" de pelearse las dos ministras en público diciendo si el confinamiento de la tripulación del barco tiene que ser voluntario u obligatorio. Así, "cuando tengan claro qué van a hacer, nos lo cuentan a la oposición, que es lo normal en democracia".

En declaraciones a los medios en la sede de Stemdo, en la Lonja de la Innovación del Puerto de Huelva, Bendodo ha expuesto que "esto suena muy mal" y que la persona que debe estar al frente de la crisis --la ministra de Sanidad-- ha demostrado "plena incapacidad" con la huelga de los médicos que lleva meses en toda España y que "estamos sufriendo también en Andalucía por culpa de este gobierno y de Pedro Sánchez". Por tanto, "no creo que tenga capacidad para ponerse al frente de esta crisis", ha asegurado.

De esta manera, Bendodo ha afirmado que "el PP ha pedido que acudan a la sede de la soberanía popular, que es el Congreso de los Diputados, y nos cuenten qué ha pasado, qué va a pasar y qué están haciendo". Porque "esto es absolutamente preocupante ya que cuando hay una crisis tienes que dar una respuesta rápida y de seguridad".

Asimismo, el dirigente ha criticado la tardanza de Pedro Sánchez en contactar con el presidente de Canarias, afirmando que "el presidente de Canarias pidió una reunión urgente con el presidente del gobierno y ha tardado dos días Pedro Sánchez en coger el teléfono y llamarlo".

Por otra parte, Bendodo ha acusado al presidente del Gobierno de carecer de responsabilidad institucional, asegurando que "se ha descubierto la cara soberbia de Pedro Sánchez, porque el sanchismo es más soberbia que gestión y es soberbia e ineptitud". Además, ha exigido que la Ministra de Sanidad comparezca en el Congreso.

Al hilo, ha manifestado que el Ejecutivo repite los patrones de mala gestión del Covid, afirmando que "volvemos a ver las oscuras golondrinas". Es decir, "la mala gestión, las malas noticias, el desastre de comunicación, la inseguridad que generó la gestión del Covid por parte del Gobierno" y ha subrayado que "nos vuelve a sonar".

Por último, Bendodo ha concluido pidiendo que el Gobierno convoque elecciones, argumentando que "Sánchez llegó al gobierno con unos apoyos parlamentarios que hoy no tiene" y que "si pierdes la mayoría, si no eres capaz de presentar unos presupuestos y no tienes los apoyos parlamentarios, devuélvele la voz al pueblo y que hablen". Así, ha considerado que "esta etapa sanchista está siendo la etapa más negra de la democracia por la corrupción, la soberbia y la mentira" y cree que "debe acabar cuanto antes".