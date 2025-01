Bendodo (PP) califica a Montero como una "candidata a palos" a la que pide dejar el Gobierno si va a Andalucía

GUADALAJARA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo, se ha detenido este miércoles en la última "nominación a dedo" de la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero, como candidata del PSOE a la comunidad andaluza, a su juicio una "candidata a palos, a rastras" que no quiere ir a esta tierra "porque ahí se la conoce y se sabe todo lo que ha hecho".

Así lo ha puesto de manifiesto en Guadalajara, en una comparecencia con el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en la que ha señalado que Montero no quiere ir a Andalucía porque allí "estaba sentada en los consejos de Gobierno de Chaves, Griñán y Susana Díaz, donde se aprobaron las ayudas fraudulentas de los cursos de formación", ha remarcado.

Tras emitir duras críticas hacia la también vicepresidenta primera, a quien también se ha referido como la candidata de la "crispación y el enfrentamiento", Bendodo ha dicho que le venía a la memoria la frase del torero 'Guerrita' que no tenía el favor del público nunca porque se enfrentaba con la gente y como, en su momento, lo que dijo de que: "'No me voy, me echan'". Es lo que cree que está pasando con otros candidatos como Lobato o Espadas, "que no se van sino que los echan".

Para Bendodo, "ha sido patético ver uno tras otro. Empezó Lobato, continuó Tudanca y continuó el señor Espadas en Andalucía diciendo que por una decisión personal daban un paso a un lado", algo que ha desmentido asegurando que no mintieron porque fue una decisión personal de Pedro Sánchez, "que decidió apartarlos".

En cualquier caso, el vicesecretario nacional del PP ha pedido a Montero que de un paso adelante en Andalucía, pero un paso atrás en el Gobierno porque si no renuncia al Ministerio y lo va a hacer a tiempo parcial "ya está diciendo que no tienen ninguna esperanza de ganar las elecciones" en la región andaluza.

Así, para Bendodo, lo que el PSOE llama renovación es realmente "una purga" en la que va quedando solo el líder de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page "nada más", que "se ha convertido en el último de Filipinas", que si bien parece que es el único que "aguanta" a las "envestidas" de Pedro Sánchez, eso es porque realmente "tienen un pacto" y que ambos "son exactamente lo mismo".

Una comparecencia en la que también se ha referido a la "purga" que está afrontando el líder de los socialistas y presidente de España con los críticos del sanchismo sacando "el comodín" de Franco para "tapar toda su corrupción" mientras su formación reunirá este fin de semana a todos sus presidentes autonómicos, en la cumbre que se celebrará en Asturias, para hablar de "cuestiones importantes", fundamentalmente de la vivienda, que será uno de los temas capitales y tratar de aportar soluciones, de la bajada de impuestos y de conciliación y educación.

En cuanto a Guadalajara, ha señalado que se va tranquilo porque sabe que la ciudad está "en buenas manos" y que su alcaldesa es una política "valorada y querida" por la ciudadanía, algo que según él ha percibido en el trayecto realizado por la calle Mayor y Miguel Fluiters. "Eso es símbolo de buena gestión".