Blue Jeans lanza 'Los 15 de Fosbury' sobre deporte de élite y revela que "siempre hay un personaje andaluz" en sus obras

Archivo - El novelista Blue Jeans en una de las casetas de la Feria del Libro. Imagen de archivo. - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor de literatura juvenil carmonense Francisco de Paula Fernández, conocido como Blue Jeans, ha publicado su novela número 19, titulada 'Los 15 de Fosbury', una obra que narra la historia de 15 jóvenes deportistas que conviven en un centro de alto rendimiento con el objetivo de alcanzar la excelencia y ganarse un lugar en la élite del deporte. Sin embargo, la muerte de uno de ellos sacude los cimientos de la academia y el miedo comienza a instalarse entre los protagonistas. Un contexto en el que el autor mantiene una de sus señas de identidad al revelar que en todos sus libros "siempre hay un personaje andaluz", como homenaje a su tierra.

En una entrevista concedida a Europa Press, el escritor, licenciado en Periodismo y con un máster en el ámbito deportivo, ha confesado que sentía que "le debía un libro al deporte". Aunque está acostumbrado a escribir historias de misterio, ha explicado que no ha querido renunciar al romance, pues considera que "mezclar deporte, misterio y amor, junto a las relaciones personales en una academia de alto rendimiento, era el escenario perfecto para que todo sucediera".

La novela cuenta con 15 personajes, tal y como indica su título, aunque, según ha precisado el autor, "solo cinco tienen voz protagonista". No obstante, todos ellos aparecen en algún momento de la historia y desempeñan un papel relevante. Para gestionar un elenco tan amplio, el escritor ha explicado que su técnica consiste en insistir en los personajes, agruparlos en un mismo espacio y desarrollar sus historias individuales, con el objetivo de que el lector termine "encariñándose o incluso odiándolos". Al hilo de lo anterior, De Paula ha revelado que algunos de los nombres de los personajes son un pequeño homenaje a personas de su entorno. Es el caso de Alejandra, cuyo nombre está inspirado en la hija de su editora, que además es esgrimista.

DAR VISIBILIDAD A LOS DEPORTES MINORITARIOS: "SE HABLA DE FRACASO Y DETRÁS HAY UN ESFUERZO ENORME"

Asimismo, el autor ha explicado que con esta novela ha querido dar visibilidad a deportes minoritarios como la halterofilia, la escalada, el bádminton o la esgrima, disciplinas en las que le ha resultado "muy interesante profundizar". En este sentido, ha subrayado que el libro refleja la incertidumbre del deporte de élite, donde "hay que esforzarse y tratar de superarse constantemente" sin garantías de éxito, y ha reivindicado el sacrificio de muchos jóvenes que, a menudo sin apenas ayudas, asumen gastos. "Queremos medallas y grandes resultados, pero en redes sociales se habla con facilidad de fracaso, cuando lo que hay detrás es un esfuerzo enorme", ha lamentado.

La novela también aborda temas como los trastornos alimenticios y la presión social. Sobre ello, ha señalado que "esto siempre ha estado ahí, pero ahora, con las redes sociales, es más visible". En su opinión, estas plataformas se han convertido en "un altavoz de lo que la gente piensa y siente", algo que considera positivo, aunque también preocupante. "Si alguien vive mejor que tú o tiene el físico que deseas, esa comparación constante puede generar una gran presión", ha explicado.

No obstante, el autor también ha destacado el papel positivo de las redes sociales, ya que han contribuido a visibilizar cuestiones como la salud mental. "La gente joven siempre ha tenido presión, y los deportistas especialmente, porque conviven continuamente con ella. La diferencia es que ahora no tienen miedo de reconocer que acuden a un terapeuta, a un psicólogo o a un psiquiatra", ha afirmado.

Además, ha subrayado que los deportistas no solo lidian con la presión de superar a sus rivales, sino también con la de batir sus propias marcas y cumplir expectativas familiares, de entrenadores e incluso personales. "Y eso no es fácil, especialmente a edades tempranas", ha añadido.

En este contexto, el autor ha subrayado la importancia del estado mental en el deporte, asegurando que "los que destacan suelen ser los deportistas que están mejor preparados psicológicamente" y que "la salud mental es fundamental para competir". Como ejemplo, ha citado a Grecia, uno de los personajes de la novela, que vive en conflicto consigo misma al no sentirse cómoda con su físico pese a saber que es clave para rendir al máximo, una inseguridad que se ve agravada por las críticas en redes sociales. Además, ha señalado que la obra refleja cómo los factores personales, familiares y relacionales influyen directamente en el rendimiento.

EN SUS LIBROS "SIEMPRE APARECE ALGUIEN CON UN VAQUERO AZUL"

Por otro lado, ha revelado algunos elementos recurrentes en sus obras: "En todos aparece alguien con un vaquero azul y, en casi todos hay una escena de chocolate con churros. También suele haber algún periodista de por medio y la música siempre está presente". Además, ha incorporado en sus últimos libros un código QR al final que enlaza a una lista en Spotify para acompañar la lectura. De igual forma, ha destacado que suele incluir pequeños cameos de personajes de obras anteriores, lo que considera "un pequeño homenaje a los lectores de siempre".

El autor ha señalado que, como andaluz y carmonense, su tierra siempre está presente en sus libros, "aunque las historias se sitúen en otros lugares, siempre hay algún personaje andaluz. Me gusta hacer homenajes a mi tierra". En este sentido, ha destacado el carácter acogedor de Andalucía, valorando que "aquí vivimos con alegría y orgullo de sentirnos andaluces".

Así, ha destacado que cuando regresa a su ciudad natal, Carmona, le gusta pasear por el casco antiguo y "clavarme bien los adoquines los zapatos", ya que, aunque no le sirva como inspiración, le evoca recuerdos felices. También ha señalado que siente un cariño especial por Sanlúcar de Barrameda, donde se mudaría si tuviera que elegir otro lugar en Andalucía, por los recuerdos que le trae de su familia. No obstante, ha subrayado que toda la comunidad está llena de pueblos muy bonitos y que siempre merece la pena descubrir nuevos rincones.

El literato ha señalado que lo más difícil al escribir una novela es "encajar todas las piezas", ya que incluso en la recta final siempre queda algún elemento por cerrar. Además, ha explicado que no trabaja con una escaleta cerrada y que se mantiene abierto a cambios durante el proceso. Aun así, ha destacado que esta ha sido "una de las obras con las que más he disfrutado", gracias a la documentación previa, que incluyó entrevistas con deportistas y visitas a centros como el CAR de Madrid y la residencia Blume.

Por otro lado, ha señalado que suele marcarse objetivos como escribir unas 10.000 palabras semanales. Sin embargo, ha reconocido que lo más complicado es empezar: "partir de cero y construir los personajes". A partir de ahí, ha asegurado, el desarrollo se vuelve más fluido, ya que la historia y los personajes evolucionan con naturalidad.

'CANCIONES PARA PAULA' "ESTÁ MUY MAL ESCRITO"

En este contexto, ha señalado que confía en que su forma de escribir haya mejorado con el paso de los años. Como ejemplo, ha reconocido que su libro 'Canciones para Paula' "está muy mal escrito; es cierto que la edición actual, revisada por Planeta, está bien, pero en su momento fue un texto que volcamos directamente y tenía muchos errores".

Asimismo, ha explicado que lo que más ha cambiado con el tiempo es su seguridad personal. Se define como una persona "bastante introvertida y con algunos complejos", pero destaca que ahora tiene más claro hacia dónde quiere dirigirse con sus libros. "Esa certeza sobre lo que quiero hacer no es algo tan reciente, pero en ese sentido sí he mejorado y cada vez soy más profesional", ha añadido.

Sobre una posible adaptación a la gran pantalla, ha asegurado que le encantaría, aunque reconoce que "es muy difícil". "Los proyectos audiovisuales dan un extra al libro, pero uno escribe para que le lean, no para hacer una serie o película", ha apostillado.