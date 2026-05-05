Moreno afirma que Montero es la "señora del pasado" y hay que desterrar su "mala política" y sus "mentiras"

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, este martes en Granada - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS

GRANADA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha calificado este martes a la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, como la "señora del pasado" que quiere para Andalucía "lo mismo" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho en España. Ha pedido "desterrar" de esta tierra "la mala política" y la "gran mentira" de Montero sobre que su gobierno está "dilapidando" los servicios públicos esenciales, como la sanidad.

Moreno ha intervenido en la tarde de este martes en un acto público en la Plaza de la Universidad de Granada, junto a la cabeza de lista por la provincia y consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo. Antes de la intervención de Moreno, se han emitido momentos de su participación en el debate electoral celebrado ayer lunes en RTVE.

Ha manifestado que Andalucía ya no es la "Andalucía antigua que representan otros": "Algunos quieren que volvamos atrás, que volvamos a esa Andalucía de los años 80 y de los 90, a esa Andalucía del blanco y negro, donde éramos señalados por la corrupción y se hacían chistes y memes de los andaluces".

Ya no ocurre eso, según Juanma Moreno, porque esta comunidad ha contado en los últimos siete años y medio "con un gobierno serio, que gestiona, que cumple su palabra, que traslada seriedad, confianza y seguridad" y que ha conseguido que esta tierra lleve cinco años "consecutivos bajando el desempleo de manera anual". Ha puesto el acento también en que, en los siete años y medio que lleva como presidente, su gobierno "no ha sido noticia por ningún caso de corrupción que durante tantos años hemos tenido que soportar en nuestra tierra", en referencia a la etapa de los ejecutivos socialistas.

Por ello, Moreno ha pedido a la "señora del pasado", en referencia a Montero, que se deje de "cuentos y de historias". Ha pedido a los andaluces que le ayuden a "desterrar la mala política" de Andalucía que representa una candidata del PSOE-A que está construyendo su campaña electoral sobre la "mentira".

"Decir que nosotros dilapidamos los servicios públicos es una gran mentira" ha añadido Juanma Moreno, que ha indicado que Montero fue la consejera andaluza de Salud que dejó "medio millón de personas en una lista de espera que estaban metidas en los cajones", y la que "recortó" 1.500 millones de la sanidad.

"Lo podéis decir con absoluta dignidad, no existe en la historia de Andalucía un gobierno que haya invertido tanto en sanidad, en educación y en dependencia" como el del PP-A, según ha señalado Juanma Moreno, quien ha agregado que "nunca en la historia ha habido más trabajadores y más profesionales" en esos servicios públicos.

Por ello, "ante los que vienen del pasado, dejémoslos donde deben de estar, en el pasado", según ha señalado Moreno, sobre Montero y el PSOE-A, al tiempo que ha avisado de que la candidata socialista lo que quiere es hacer en Andalucía "lo mismo" que está haciendo Pedro Sánchez en España.

"Pues nosotros hemos decidido marcar nuestro propio camino, un camino propio, el camino de Andalucía, el que algunos han denominado la vía andaluza", ha señalado el candidato del PP-A, quien ha pedido el respaldo para seguir manteniendo la mayoría "de estabilidad, de seguridad y de convivencia".

Ha manifestado que esta tierra no se puede permitir un "bloqueo" como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, y que un partido que hoy es tercera fuerza política, en referencia a Vox, "nos condicione" y que la "decisión final" la tome una persona en Madrid que no conoce Andalucía.

"Nosotros necesitamos libertad y un gobierno con las manos libres y sin ataduras y, por eso, necesitamos una mayoría que nos permita volar", ha indicado Juanma Moreno.

Ha manifestado que "nadie puede negar" que tanto su equipo como él han "antepuesto el interés de los ciudadanos" y se han "dejado la piel, kilómetro a kilómetro y día a día, para intentar trabajar y mejorar nuestra tierra con esfuerzo, con sacrificio y con determinación".

Moreno ha indicado que el PP-A pide el apoyo a los ciudadanos sin ofrecer "experimentos" ni entrar en "la especie de tómbola" de los otros candidatos a la Junta.

"No estamos en eso, nosotros medimos nuestras promesas electorales, cuantificamos si presupuestariamente son viables o no son viables y si no son viables, no las trasladamos los ciudadanos", ha señalado Moreno, insistiendo en que se presenta a las elecciones "con números y con las cuentas claras y con los objetivos cumplidos".

GRANADA, FUNDAMENTAL

Y para lograr esa mayoría suficiente, Juanma Moreno ha manifestado que la provincia de Granada es fundamental. Ha señalado que, si sigue como presidente, seguirá apostando por Granada como capital de la Inteligencia Artificial con la creación de un Centro de Supercomputación en IA en colaboración con la universidad, y del Centro Misión Andalucía, especializado en Inteligencia Artificial aplicada a la Salud, posicionando esta ciudad como referente tecnológico y científico.

También ha anunciado la puesta en marcha del II Plan Alhambra para seguir recuperando el patrimonio y generando empleo y progreso.



