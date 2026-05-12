Los bomberos actúan en un incendio sin heridos en un piso de Andújar (Jaén)

Archivo - Camiones de bomberos de Andújar
Archivo - Camiones de bomberos de Andújar - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 12 mayo 2026 8:44
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JAÉN 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Andújar (Jaén), la Policía Nacional y la Policía Local han actuado en la noche de este pasado lunes en un incendio declarado en la cocina de un piso de un edificio de cuatro plantas.

El suceso, según ha informado el servicio de emergencias del 112, ha tenido lubar minutos antes de las 21,30 en un inmueble situado en la calle Miguel Estepa de Andújar y se ha saldado sin heridos.

El fuego se había originado en la cocina provocando la afección en lavadora y microondas y ha impedido que los inquilinos de esta vivienda, un matrimonio y una menor, hayan podido pasar la noche en el domicilio ya que había quedado afectada por humo.

No obstante, desde el 112 han precisado que el resto de los vecinos sí que pudieron regresar.

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