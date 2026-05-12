Bomberos de diversos puntos de España participan en Jaén en unas jornadas formativas sobre rescate y accesos forzados

Inauguración de las jornadas. - YUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 12 May. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de diferentes puntos de España participan en Jaén en unas jornadas de formación sobre rescate y accesos forzados, que se desarrollan hasta el próximo jueves.

Se trata del encuentro 'Maniobras RIT y accesos forzados', organizado por el Servicio de Prevención, Salvamento y Extinción de Incendios (Speis) del Ayuntamiento jiennense, a cuya inauguración ha asistido este martes La concejala de Seguridad, María del Carmen Angulo.

En esta actividad se dan cita bomberos procedentes de diferentes puntos de España, concretamente de Bizkaia, Huelva, Zaragoza, Salamanca, Guadalajara, Valencia, Burgos, Huesca, Ceuta, Málaga y Madrid, además del Consorcio de Bomberos del Poniente Almeriense y de los parques de Linares y Jaén.

"Son unas jornadas claves para la especialización técnica de los bomberos en el rescate de compañeros accidentados y la entrada en estructuras críticas impartida por instructores propios del Speis del Ayuntamiento de Jaén", ha destacado la edil.

Además, ha felicitado al equipo de este servicio por la organización de esta iniciativa formativa y ha valorado "el esfuerzo y la implicación" de estos profesionales "para seguir formándose y estar al día de las últimas técnicas de salvamento, tan importantes para su profesión y vitales para la ciudadanía".

Durante estas jornadas los participantes recibirán formación en maniobras RIT ('rapid intervention team'), también conocidas como maniobras 'MayDay'. Se centran en el rescate de un compañero caído o de una víctima en el interior de un incendio, ya sea en viviendas, industrias u otros espacios de especial complejidad.

La formación abordará técnicas para localizar a un compañero de la forma más efectiva posible en situaciones límite, marcadas por altas temperaturas, visibilidad nula, desgaste físico o dificultades en el rescate. Asimismo, se trabajará en maniobras de accesos forzados de emergencia, movilización de víctimas o bomberos heridos y técnicas de extracción extrema mediante escalera manual.

Otro de los aspectos fundamentales de este encuentro es la preparación psicológica y el control del estrés en situaciones de bloqueo cognitivo, mediante técnicas de control mental y hábitos formativos destinados a prevenir este tipo de situaciones durante las intervenciones reales.

La concejala ha subrayado, igualmente, que esta formación supone "una oportunidad única" para los participantes gracias al intercambio de experiencias y conocimientos entre profesionales de distintos servicios de bomberos del país.

"Este tipo de encuentros permiten generar un importante 'feedback' operativo entre compañeros y seguir avanzando en la mejora continua de los protocolos y técnicas de intervención", ha concluido Angulo.