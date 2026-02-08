La borrasca 'Marta' eleva a 10.613 las incidencias registradas en Andalucía, con Cádiz y Sevilla a la cabeza

Archivo - Operarios retiran barro de una carretera en el municipio de Moguer. A 21de enero de 2025, en Huelva (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cifra de emergencias atendidas en relación con el río atmosférico que afecta a Andalucía se eleva a 10.613 incidencias. Cádiz concentra la mayoría de las incidencias con un total de 2.215, seguida de Sevilla con 1.893. Por detrás se sitúan Jaén (1.818), Granada (1.441), Málaga (1.066), Córdoba (1.009), Almería (690) y Huelva (481). Esta pasada madrugada se han contabilizado una veintena de incidentes (24).

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, en toda la jornada de este pasado sábado se coordinaron un total de 958 los avisos atendidos en las salas del 112, principalmente por desprendimientos y deslizamientos de tierra, inundaciones e incidencias en la red de carreteras.

Entre las incidencias más destacadas se cuenta la asistencia sanitaria a una joven de 18 años con síntomas de ahogamiento que tuvo que ser asistida y atendida también por crisis de ansiedad tras ser rescatada cuando era arrastrada por el desbordamiento de un arroyo en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

En Huelva, durante la noche de este sábado se atendió un aviso por la inundación de un camping en Isla Cristina que, tras haberse roto un muro de contención, dejó atrapadas a varias personas en sus caravanas. En total se rescató a 13 personas afectadas por la subida del barranco La Chirina cuyos bungalós o autocaravanas se vieron rodeadas de agua fueron realojadas en otros bungaló de la zona alta del complejo que no se vio afectada. Ninguna de estas personas requirió asistencia sanitaria.

Asimismo, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) rescataron con una lancha a una persona y dos perros en Llano del Arroz, en El Palmar de Troya (Sevilla), uno de los puntos más afectados.

En estos momentos se encuentran en dos zonas anegadas de El Palmar en la más próxima a la caseta taponaron la salida de agua con sacos de arena; al tiempo que tres autobombas de la UME han estado achicando agua durante toda la noche. Menos afectada se encuentra la zona llamada Margarita, donde apenas hay agua.

Por otro lado, la cifra de personas evacuadas en Ubrique (Cádiz) alcanzó anoche los 350, según la información ofrecida al municipio por el servicio de emergencias. A esta hora, la nómina de desplazados en la región sigue superando los 11.000.

También se registraron incidencias en los suministros básicos. En Benamahoma (Cádiz), el ayuntamiento informó que toda la población estaba anoche sin suministro eléctrico ni cobertura desde la tarde de ayer.

En Benaoján y Montejaque (Málaga) también hubo falta de suministro eléctrico durante la noche. En Granada, el deslizamiento de una ladera sobre un corral y vivienda adyacente provocó el derrumbe parcial de una vivienda en la calle Granada de Ianalloz. Los moradores dos adultos, fueron evacuados, al tiempo que técnicos municipales iba a examinar los daños.

En Pinos Genil (Granada), la Policía Local informó del desprendimiento de piedras sobre dos viviendas en la calla Abajo de Pinos, por lo que fueron desalojadas (dos personas). Esta noche se ha recomendado a once personas en la zona de Llanos del Arenal, en La Garza (Linares), que desalojen sus viviendas por zona inundable. Todas han dejado sus domicilios y los alojados en hotel por el ayuntamiento.

Durante la pasadas noche y madrugada han seguido produciéndose terremotos con epicentro en la provincia y zonas próximas de Cádiz. A destacar, se ha registrado un terremoto con epicentro en Cortes de la Frontera, a las 02,43 horas, magnitud 3,7, superficial e Intensidad III, sentido en la zona. Entre las 6,00 y 7,00 de esta mañana se han atendido en el 112 más de una decena de llamadas que alertaban de haber sentido un temblor y localizados en la zona de la sierra de Cádiz. Según fuentes del Instituto Geográfico Nacional se trata de una actividad normal en la zona.

Pese a que las previsiones meteorológicas ofrecidas por la Agencia Estatal de Meteorología, a esta hora, son más favorables que en días precedentes y que para hoy no hay activo ningún aviso por lluvia, la situación sigue siendo compleja debido a los efectos del temporal y el estado de los cauces, ríos, embalses y zonas anegadas por el agua, cuyo nivel tardará en ir bajando, por lo que desde la EMA 112 se insiste en seguir manteniendo una actitud prudente y de máxima precaución para evitar riesgos.

CARRETERAS CORTADAS

La Dirección General de Tráfico (DGT) informa que, al corte informativo de las 08,00 horas, hay en Andalucía un total de 216 carreteras afectadas por el evento meteorológico: inundación (119 vías), desprendimientos (53) y daños en el firme (31). De este total, hasta 150 se encuentran cortadas totalmente al tráfico.

Cádiz es la provincia con una mayor afectación con hasta 53 vías cerradas a la circulación, seguida de Córdoba con 30, Jaén y Sevilla, ambas con 22 cada una de ellas, Málaga con 14, Granada con siete y Huelva con dos. En Almería no hay ninguna cerrada.

Frente a esta situación desde EMA 112 se pide a la ciudadanía que se eviten los desplazamientos y si es absolutamente necesario hacerlo se consulte el estado de las carreteras a través de fuentes oficiales de la DGT y los servicios de emergencia.

Es de obligado cumplimiento, seguir las indicaciones de los paneles informativos y agentes desplegados sobre el terreno y nunca adentrarse en zonas anegadas o desalojadas sin la previa autorización del operativo.