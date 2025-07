Borrell sitúa a Andalucía "mucho peor financiada" que Cataluña: "Si todas están mal, hay que aumentar la financiación"

CUACOS DE YUSTE (CÁCERES)/SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Parlamento Europeo y ex Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha asegurado este miércoles, acerca del diseño de un modelo de financiación que incremente la autonomía de Cataluña en sus ingresos, que "si el problema es que Cataluña está mal financiada, hay que decir que Andalucía está mucho peor financiada que Cataluña", al igual que Valencia y Madrid que "están peor financiadas que Cataluña".

"Es posible que todas estén mal financiadas, y entonces habría que aumentar la financiación", ha planteado el presidente del Parlamento Europeo, quien se ha pronunciado de esta forma a preguntas de los periodistas en Cuacos de Yuste (Cáceres), donde ha participado en el curso de verano 'El nuevo orden mundial y el eje atlántico', en el marco del programa Campus Yuste.

Ha aseverado que no está "a favor" de la financiación singular que se ha negociado para Cataluña, que supone un "modelo de concierto" que "favorece a las comunidades más ricas".

A su juicio, la propuesta de la nueva financiación, que consiste en "transferir a Cataluña la gestión y la recaudación de los grandes impuestos estatales, renta, sociedades e IVA", a su juicio, "lo que hace en la práctica, si se llega a aplicar, es copiar el modelo del sistema vasco y navarro", por lo que "ahora se pretende el concierto con Cataluña", ha apuntado.

"Le pueden llamar singular y lo que quieran, pero cuando uno mira en qué consiste, pues consiste en que Cataluña recibe la gestión y por lo tanto la caja que se obtiene de los impuestos estatales", de tal forma que si se pusidera en marcha, "Cataluña recibiría de recaudación 30.000 millones de euros, que es la parte que hoy corresponde al Estado de los impuestos estatales en Cataluña".

A partir de ahí, Cataluña "le pagaría al Estado, como hace el País Vasco y Navarra, una contribución a los gastos que el Estado hace por Cataluña, y la única diferencia es que, además, habría una aportación para la solidaridad", tras lo que ha reiterado que "éste es un modelo de concierto".

LOS PIDEN LAS COMUNIDADES MÁS RICAS

Se trata de "modelos que favorecen, y por eso los piden, las comunidades más ricas, porque eso juega a su favor", ya que "cuando tienes la caja en casa, tu capacidad negociadora es mucho más grande", ha apuntado Borrell.

En cuanto a la discusión sobre cuál es la aportación a los servicios que le presta el Estado, Borrell ha vaticinado de "es una discusión sin fin, que se acaba siempre a favor del que tiene la gestión tributaria" de acuerdo a la experiencia en el País Vasco.

Por todo ello, Josep Borrell ha considerado que "no es un modelo bueno", y "pretender trasladarlo a todas las autonomías me parece un dislate, porque entonces desaparecería la Agencia Tributaria", que se fragmentaría en "trocitos, y el Estado se quedaría sin ingresos fiscales".

En ese sentido, ha alertado de que "un Estado sin ingresos fiscales, sería un Estado muy débil, y solo recibiría lo que las comunidades le dieran, porque habrían pasado a ser fiscalmente soberanas", algo que a juicio de Borrell, "no es el modelo que funcionaría en España".

CREARÍA GRAVES PROBLEMAS DE COORDINACIÓN

Borrell ha recordado que fue "muchos años "secretario de Estado de Hacienda y ha considerado que este modelo "aumentaría la ineficacia, crearía graves problemas de coordinación, y no resolvería el problema".

Así, ha señalado que "está por ver" cuánto se va a quedar Cataluña de la recaudación, ha apuntado Borrell, quien ha insistido en que "extrapolar este modelo a todas las comunidades autónomas no es más que un intento de enmascarar la singularidad que, en el fondo, no se le llama lo que es, que es un régimen de concierto", tras lo que ha recordado que "la Constitución reserva este régimen para los países forales, nos guste o no, así está escrita la Constitución".

Por tanto, esta financiación "se trata de enmascarar el carácter de concierto de este sistema, diciendo que todos los que quieran lo tendrán también", pero a su juicio, "el problema es que este sistema no tiene el mismo atractivo para una comunidad excedentaria que para otra deficitaria", ha dicho.

"A mí me parece que fragmentar la gestión tributaria es un grave error que no deberíamos cometer", ha concluido.