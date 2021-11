Bravo volverá a reunirse el lunes con PSOE-A para el Presupuesto e insiste en perseguir "hasta el día 24" un acuerdo

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo (PP-A), mantendrá el próximo lunes, 15 de noviembre, una "quinta reunión" con el PSOE-A en torno al proyecto de Presupuestos de la Junta para 2022, y ha insistido en que va a "apurar hasta el día 24" --cuando está fijado el debate de totalidad en el Parlamento-- para buscar un posible acuerdo con la oposición que garantice que las cuentas andaluzas del año que vienen siguen su tramitación en la Cámara.

A preguntas de los periodistas en una atención a medios en el Parlamento, antes de comparecer en comisión, Juan Bravo ha explicado este viernes que, a la contestación de Vox que ya había recibido su departamento a su propuesta para mantener una nueva ronda de reuniones con los grupos en torno al proyecto de Presupuestos, se sumaba este jueves la del PSOE-A, para reunirse el próximo lunes, el mismo día que Vox pero a otra hora.

Además, el consejero ha hablado "personalmente" con la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, que le "llamó" y le trasladó la "voluntad" de su grupo por "mantener hasta el final su enmienda de totalidad" al proyecto de Presupuestos, por lo que "nos emplazamos a vernos en el ámbito de las enmiendas" parciales si el Presupuesto supera el debate de totalidad.

Bravo ha subrayado que la del lunes será "la quinta reunión" que la Consejería mantendrá con el PSOE-A, y ha explicado que servirá para "trabajar sobre los papeles que les hemos aportado y sobre las contestaciones que les hemos dado".

En ese sentido, ha remarcado que la Consejería contestó al documento de propuestas que le trasladó el PSOE-A con uno "de 128 páginas", y que, de 67 puntos del planteamiento socialista, "45 están reflejados" ya en los Presupuestos aprobados por el Consejo de Gobierno.

Tras apuntar que han detectado en Hacienda "contradicciones en las planteamientos que hacen" desde el PSOE-A, Bravo ha opinado que "tenemos que conseguir que ellos se centren" y que "sepan lo que había cuando se marcharon" del Gobierno andaluz, porque "algunas cosas que nos piden" derivan de que "ellos lo dejaron mal" y "ya está corregido".

Ha abogado por que el PSOE-A "entienda que esto es lo mejor para los andaluces", que este es un Presupuesto "de consenso, acuerdo y diálogo en el que nadie sale con medallas", y ha subrayado que por parte del Gobierno andaluz "tenemos que agotar hasta el día 24" la opción de un acuerdo.

"Es muy difícil de explicar que se diga que 'no' a estos Presupuestos" en los que "la mayor apuesta la tienen en sanidad, en educación y dependencia", ha reiterado el consejero antes de apostillar que, "si el día 24 lo tumban, tendremos que volver a replantear" las cuentas, pero ha remarcado que estos Presupuestos "son los mejores que se pueden hacer" y "recogen la voluntad de todos los partidos políticos" que se reunieron el pasado 1 de octubre con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, según ha abundado.

Ha añadido que, si el Presupuesto no supera el debate de totalidad, el día 1 de enero de 2022 habrá un "Presupuesto prorrogado", pero desde la oposición "tendrán que explicar por qué no se contratan 1.111 personas más en sanidad", y el alcalde de Sevilla y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, "por qué el Hospital Militar de Sevilla no se pone en marcha, ni el Hospital Maternal de la Cartuja, o por qué el centro oncológico del Macarena tampoco funciona".

UN POSIBLE "PLAN B"

Preguntado por un posible "plan B" en la Consejería si no se aprueba el Presupuesto, Bravo ha respondido que "el 'plan B' lo tendrán que tener ellos --los grupos de la oposición-- para explicar esas situaciones", y ha defendido la "capacidad" del actual Gobierno de PP-A y Cs "para negociar", porque "lo hemos hecho desde que llegamos".

Bravo ha contrapuesto esta actitud con la del Gobierno de Pedro Sánchez, y ha explicado que él ha hablado "personalmente" con el presidente del PP, Pablo Casado, que le ha explicado que el jefe del Ejecutivo "no le ha ofrecido, ni en privado ni en público, aprobar los Presupuestos" del Estado, "no le ha dado documentación, no se ha sentado a hablar".

"Creo que lo que hacemos aquí es totalmente distinto", ha añadido el titular andaluz de Hacienda antes de apostillar que, "de hecho, algunos nos critican porque intentamos llegar a acuerdos". "Si nos critica la derecha y nos critican por la izquierda, es que estamos en el centro, que es donde creo que tenemos que estar", ha comentado.

REBAJA DE PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DE ESPAÑA

Por otro lado, preguntado por la rebaja en la previsión de crecimiento de España que se ha hecho desde la Comisión Europea, el consejero ha indicado que "dijimos que si no hacíamos las cosas bien, este país iba a tener un problema, y ahora resulta que vamos a ser el único país de Europa que en el año 2022 no habrá recuperado los elementos precrisis".

El consejero ha remarcado que Europa está pidiendo a España "que hagamos reformas y no las hacemos", y ha comparado la situación actual con la de "los años 2008 y 2009", cuando "aplaudían" al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y "decían que con el déficit, la deuda, no pasaba nada", pero después se produjo un "recorte a funcionarios" y en "pensiones".

Ahora "la primera medida que acabamos de oír es un recorte a los pensionistas" con la eventual ampliación del periodo de cálculo de las pensiones hasta los 35 años, que se "calcula" que supondría "entre 100-120 euros menos al mes por cada pensionista", ha puesto de relieve.

Tras subrayar que "alguien tendría que darse cuenta de que ese no es el camino", ha agregado que "estamos tremendamente preocupados, porque aunque en Andalucía es verdad que vamos por encima de la media en todos los parámetros, el efecto del país arrastra, para bien o para mal, a lo que nosotros podamos hacer".

"Vamos a intentar ser una isla en la medida de lo posible, pero que España esté en esos términos espanta a la inversión extranjera, a los empresarios, a los autónomos en cuanto a inversiones, en cuanto a valentía para hacer proyectos", ha añadido el consejero, que ha agregado que "eso, sin duda, lastra la economía y nos va a generar un enorme problema, que también que se va a ver reflejado en el empleo, que es la base fundamental".

Ha apostillado que las previsiones de ingresos que se recogen en los Presupuestos de la Junta "siempre" las han hecho "de una manera muy controlada", y "están calculados de una manera más bien hacia abajo que hacia arriba".

Además, ha remarcado que, "si pusiésemos en marcha los 5.899 millones de euros de fondos europeos" que se incluyen en el Presupuesto "serían cuatro puntos del PIB", y "eso es lo que nos estamos jugando, que Andalucía esté por encima de la media con esa ejecución de fondos europeos" y "pueda pasar mejor esta situación que se está produciendo de turbulencias en el Gobierno de España".

"No tener Presupuestos es poner en riesgo todo eso" y "restarle oportunidades de empleo a los jóvenes, de actividad económica a los empresarios, autónomos, emprendedores", ha añadido el consejero, y ha aseverado que "lo que pretendemos es sumar, sumar y sumar". "Por eso estamos cediendo, llegando a la extenuación en las negociaciones", ha zanjado Juan Bravo.