Bustinduy marca como "prioridad" volver a presentar la prórroga de los alquileres al Congreso "antes del verano"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en una atención a los medios frente al Hospital Reina Sofía de Córdoba. - POR ANDALUCÍA

CÓRDOBA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha puesto como "prioridad" volver a presentar en el Congreso la prórroga de los alquileres para "antes del verano", así como el real decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales.

"Trabajamos con total determinación y estamos convencidos de que existen las condiciones para que haya un acuerdo político suficiente para que salga adelante", ha señalado en una atención ante los medios en el Hospital Reina Sofia de Córdoba.

El ministro ha asegurado que "están trabajando" desde el rechazo a la prórroga debido a los votos del PP, Vox y Junts para la protección de tres millones de familias.

Asimismo, Bustinduy se ha mostrado optimista con la próxima aprobación del real decreto para regular que las comidas que se sirven en hospitales y en residencias de mayores sean saludables y nutritivas.

"Es un derecho, sobre todo en un momento de vulnerabilidad, a comer bien. Está demostrado y hay evidencia científica aprobada, que la alimentación es uno de los factores determinantes para la recuperación de una dolencia o de una patología", ha afirmado.

Bustinduy ha arropado a Maíllo en la campaña electoral de Por Andalucía a las elecciones autonómicas del 17 de mayo. "Quiero pedir el voto para Antonio Maillo, que tiene credenciales de sobra, una vida entera destinada a pelear por los servicios públicos, destinada a pelear por la dignidad de lo público, por la democracia", ha destacado.

"Cada voto a Por Andalucía es una garantía de que en el Parlamento de se va a defender a la gente trabajadora y se va a defender lo público, se va a defender la sanidad. Para que vuelva a ser motivo de orgullo de nuestra democracia y no un nicho de negocio", ha reafirmado.