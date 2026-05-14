Bendodo carga contra la "suplantación" del PSOE-A por las "llamadas fake" del SAS: "Tendrá consecuencias"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha estado este jueves en Granada junto a la candidata número uno del PP por la provincia, Rocío Díaz, y la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo. - PP

GRANADA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado de "suplantación" al PSOE por las "llamadas fake" que los socialistas habrían realizado pasándose por personal del SAS en el marco de la campaña del 17M para pedir el voto para su formación. "Tendrá consecuencias", ha dicho el líder 'popular', que ha dicho que su partido analiza la situación, que ha calificado de "vergüenza" y "fechoría".

En este sentido se ha pronunciado Bendodo este jueves en Granada antes de participar en un foro con constructores junto a la candidata del PP por la provincia, Rocío Díaz, y la alcaldesa, Marifrán Carazo.

"El Partido Socialista ha pasado todas las líneas rojas en esta campaña", ha dicho Bendodo en una atención a medios para a continuación referirse a que "están haciendo llamadas fake, llamadas falsas, como si fueran personal del Servicio Andaluz de Salud diciendo que se dan citas o se cancelan citas en la sanidad pública al mismo tiempo que piden el voto para el Partido Socialista".

En este punto ha dicho que esto es "una suplantación y tendrá sus consecuencias evidentemente, que estamos analizando". Además ha añadido que "esto no se puede hacer" y se ha referido a la inseguridad que le puede generar "a personas mayores, enfermos que reciben una llamada y le digan que le han cancelado la cita o se ha cambiado la cita y automática le pide el voto para el PSOE". "Esto es una vergüenza", ha sentenciado.

Bendodo ha confiado en que el PSOE "haya parado ya de cometer esta fechoría de engañar a los andaluces como si fueran ellos profesionales de SAS".

En este punto el vicesecretario del PP ha atacado a la candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, y ha dicho que "todos pensábamos que había ejercido de médico en el Servicio Andaluz de Salud porque lo llevaba diciendo muchos años y al final tampoco ha ejercido de médico en el SAS. Ha sido profesional sanitaria, sí, pero no ha ejercido de médico, como dice ella". Y sobre esto ha añadido que "ese fraude que le afecta a ella lo intenta extender al conjunto de los andaluces".

Abundando en materia de sanidad, Bendodo se ha referido la que ha denominado "gran hipocresía de la campaña del PSOE", punto en el que se ha referido a Montero como quien "dio la puntilla a 37 años de socialismo en Andalucía", a la vez que la ha acusado de haber despedido a 7.773 profesionales sanitarios "datos de la Cámara de Cuentas, haber reducido en 1.500 millones de euros el presupuesto de la sanidad pública y de contratar 500 millones de euros con la sanidad privada en la región, "datos oficiales que ella no ha desementido porque son verdad", ha apostillado.

Elías Bendodo ha contrapuesto estos datos con los del gobierno con Juanma Moreno al frente y ha señalado: "Defender la sanidad pública es lo que ha hecho el Gobierno de Juanma Moreno. Cuando llegamos al gobierno en el año 19 el presupuesto de la sanidad pública eran 9.000 millones de euros aproximadamente hoy son 16.200 millones eso si es apostar por la sanidad pública". A renglón seguido ha añadido que María Jesús Montero cuando fue consejera de Sanidad "cogió a 500.000 andaluces, los sacó de la lista de espera y los metió en un cajón para reducir así la lista de espera".

Y en concreto, y en el marco de su apoyo a la campaña en Granada, Bendodo ha señalado que Montero fue la impulsora de la fusión hospitalaria del Virgen de las Nieves con el San Cecilio, "que desembocó en las mayores manifestaciones sanitarias de la historia de Andalucía". "Por tanto la primera palabra que tiene que pronunciar la señora Montero para hablar de sanidad es 'perdón'", ha expresado.

