Un caballo que escapó de su dueño en un descuido irrumpe en las calles de Armilla (Granada) circulando entre los coches

Un caballo que escapó de su dueño en un descuido ha irrumpido en las calles de la ciudad granadina de Armilla circulando entre los coches para finalmente ser reconducido y controlado por la Policía Local. - POLICÍA LOCAL DE ARMILLA

ARMILLA (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

Un caballo que escapó de su dueño en un descuido ha irrumpido en las calles de la ciudad granadina de Armilla circulando entre los coches para finalmente ser reconducido y controlado por la Policía Local.

Según el relato policial, la presencia del équido en la vía pública causó una gran sorpresa entre quienes lo vieron y el cuerpo municipal recibió un aviso que advertía del suceso. "El animal iba tranquilamente circulando entre coches, como si fuera uno más del tráfico", señalan desde la policía.

Los hechos difundidos ahora por la Policía Local tuvieron lugar a finales del pasado mes de marzo. El animal fue visto circulando por la avenida Pierre de Coubertin y la zona de la rotonda en la calle San Miguel.

Los agentes actuaron rápidamente, logrando interceptar al caballo con seguridad. Lo llevaron hasta un camino de tierra al final de la calle y evitaron cualquier tipo de incidente.

La policía contactó con el propietario, al que el caballo se le escapó debido a un pequeño descuido. El animal se encontraba correctamente identificado (chip) y con toda la documentación en regla, por lo que volvió con su dueño sano y salvo.