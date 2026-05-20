El Cabildo, la Fundación Fuego y Bomberos de Córdoba preparan una jornada sobre seguridad en el patrimonio

(Desde Izda.), Agustín Moreno, Pablo Muñoz Y Daniel Muñoz, Ante La Mezquita-Catedral De Córdoba. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba avanza en la organización de la Jornada Técnica 'Incendio y Rehabilitación de la Mezquita-Catedral de Córdoba', que tendrá lugar el próximo 10 de junio en el salón de actos del Centro de Información y Recepción (CIR) de Visitantes Patio de San Eulogio, con el objetivo de analizar la seguridad en el patrimonio histórico.

Según ha informado la institución capitular en una nota, para ultimar los detalles logísticos y de contenido de la jornada, el canónigo obrero del Cabildo Catedral, Agustín Moreno, ha mantenido este miércoles una reunión de coordinación con el representante de la Fundación Fuego, Pablo Muñoz, y con el jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Córdoba, Daniel Muñoz.

La protección del patrimonio histórico frente al fuego "se ha convertido en un gran desafío de la seguridad moderna", y "el incendio sufrido en la Mezquita-Catedral el pasado 8 de agosto de 2025 evidenció la necesidad de adaptar las estrategias de prevención a las particularidades de estos monumentos, que carecen de origen de medidas de seguridad contemporáneas, presentan limitaciones arquitectónicas y reciben a diario un alto volumen de visitantes".

A partir de este suceso, la jornada del 10 de junio reunirá a expertos en emergencias, prevención, conservación y restauración "para abordar de forma integral los retos de la seguridad patrimonial". Durante el encuentro se analizará "la enorme complejidad técnica y operativa que supone la intervención de los servicios de emergencia en edificios históricos, así como las técnicas específicas de rehabilitación necesarias tras un siniestro".

Además, los especialistas debatirán sobre "la importancia vital de los planes de autoprotección, la estrecha coordinación requerida entre distintas administraciones y la aplicación de nuevas tecnologías, como cámaras térmicas o sistemas de agua nebulizada, para proteger estos recintos sin alterar su incalculable valor artístico".

Tal y como han destacado los promotores durante su reunión, "garantizar la seguridad en el patrimonio histórico implica preservar nuestra memoria colectiva para las futuras generaciones". La asistencia a esta jornada técnica es totalmente gratuita, y está dirigida, tanto a profesionales del sector, como a personas interesadas, con plazas limitadas hasta completar el aforo, previa inscripción.