El Cabildo inaugura en la Mezquita-Catedral de Córdoba la exposición 'Colección Rostros de Cristo'

Un momento de la inauguración en la Mezquita-Catedral de Córdoba de la exposición 'Colección Rostros de Cristo'. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba ha inaugurado en la Mezquita-Catedral una nueva exposición temporal que acoge las obras de la 'Colección Rostros de Cristo, formada por el coleccionista Steen Heidemann y que incluye dos obras de Salvador Dalí, además de obras de autores de la talla de la montillana María José Ruiz o el afamado artista Raúl Berzosa.

Esta muestra de arte sacro contemporáneo, según ha informado la institución capitular en una nota, nace como "una acción de gracias a Dios por el don de la fe, reuniendo a artistas de diversas partes del mundo que utilizan técnicas y lenguajes actuales para expresar su esperanza y alegría".

La exposición, que acoge la Mezquita-Catedral coincidiendo con la celebración del tiempo Pascual, tiene como objetivo principal "apostar por la fuerza de la belleza y brindar a los visitantes la oportunidad de encontrarse con la figura viva de Cristo".

De esta forma, a través de un cuidado recorrido, los visitantes podrán contemplar "una valiosa selección de pinturas y bocetos internacionales que testifican que los valores religiosos no son meros recuerdos del pasado".

El itinerario expositivo se estructura en tres grandes secciones temáticas, estando dedicada la primera sección al 'Misterio de la Encarnación', que acoge obras que "invitan a contemplar el momento en que el Verbo se hizo carne, mostrando la respuesta de amor y obediencia de la Virgen María'.

Por su parte, la segunda sección de la muestra está dedicada a 'El Misterio Pascual de Cristo (Pasión, muerte y resurrección)', con piezas que "profundizan en la entrega de Cristo, quien carga con nuestras culpas introduciéndose en lo hondo del dolor para regalarnos una nueva esperanza", mientras que la tercera sección, bajo la denominación de 'El misterio de Cristo sigue vivo en la Iglesia', integra a "un conjunto de obras que reflejan la victoria de Cristo, la entrega de su Espíritu y la presencia constante de su auxilio a través de los sacramentos, particularmente la Eucaristía".

La muestra, que permanecerá abierta hasta el próximo día 24 de mayo, es de entrada libre y gratuita para todos los cordobeses y también para los residentes en la Diócesis de Córdoba durante el horario de apertura habitual del monumento.

VISITA INSTITUCIONAL

Por otro lado, el Cabildo ha informado también este viernes de como el deán-presidente de la institución capitular, Joaquín Alberto Nieva, ha recibido la visita institucional del CEO del Córdoba Club de Fútbol, Antonio Fernández Monterrubio, en el marco de la "relación fluida" que la entidad blanquiverde mantiene con las diferentes instituciones, autoridades y agentes sociales de la ciudad.

Durante la recepción, "desarrollada en un clima de absoluta cordialidad, Nieva y Fernández han compartido impresiones sobre el presente y el futuro de Córdoba, así como sobre el papel que desempeñan la Mezquita-Catedral y el Córdoba CF, "como dos grandes referencias de la ciudad", la primera, "desde su dimensión espiritual, cultural y patrimonial", y el segundo, "desde el ámbito deportivo, social y emocional".

Desde la institución capitular se ha querido destacar la importancia del deporte "como transmisor de principios fundamentales, como el esfuerzo, la solidaridad y el trabajo en equipo". Además, el Cabildo ha trasladado sus mejores deseos de éxito para el Córdoba CF en sus próximos retos deportivos, reafirmando además el Cabildo y el Córdoba CF su voluntad de "mantener una relación estrecha, fluida y de colaboración, unidas por el firme compromiso común de sumar esfuerzos en favor de Córdoba y de su proyección exterior".