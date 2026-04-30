Cae un grupo por ocho robos con fuerza en comercios de venta de cárnicos en el área metropolitana de Granada

Archivo - Imagen de recurso de dos agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del puesto de Pinos Puente (Granada), en el marco de la operación Katemako, ha detenido a tres hombres, de entre 19 y 25 años, como presuntos autores de ocho delitos de robo con fuerza en las cosas y pertenencia a grupo criminal, así como a la investigación de una mujer, de 66 años de edad, por un delito de cultivo de marihuana y defraudación de fluido eléctrico. Los presuntos delitos que se les imputan han tenido lugar en localidades del área metropolitana de la capital granadina.

Según el relato del cuerpo armado difundido en una nota informativa, las investigaciones comenzaron tras las denuncias de ocho robos cometidos en varios establecimientos de Valderrubio, Fuente Vaqueros y Chauchina. Estos tenían en común que en su mayoría se trataba de establecimientos de productos comestibles, cárnicos y jamonerías.

Tras visionar las diferentes grabaciones de las cámaras de seguridad, se constató que había un vehículo que aparecía en los escenarios, por lo que los investigadores centraron en él su atención. Tras un arduo trabajo de investigación, consiguieron identificar a los tres presuntos integrantes del grupo criminal, y solicitaron y obtenieron la autorización para registrar sus viviendas.

Durante los registros, los agentes localizaron numerosos objetos de los diferentes robos, tales y como diferentes productos cárnicos, jamones e incluso uno de los seis bonsáis cuyo robo se denunció el pasado mes de febrero, logrando así el esclarecimiento de estos hechos delictivos.

Asimismo, en el transcurso de la operación y tras la autorización, se realizó una entrada y registro en otra vivienda, donde se hallaron 180 plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento, con un peso en verde de aproximadamente 20,5 kilogramos, y se constató además por técnicos de la empresa eléctrica una doble acometida ilegal, conectada directamente a la red eléctrica, eludiendo el contador y sin ningún tipo de protección ni medida de seguridad. Por estos hechos, se investiga a la responsable del inmueble por un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

La Guardia Civil destaca la eficacia de la actuación desarrollada por los agentes del Puesto de Pinos Puente, "cuya minuciosa labor de investigación ha permitido la identificación de los presuntos autores, la recuperación de parte de los efectos sustraídos y la desarticulación del grupo criminal".