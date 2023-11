Calvo (PSOE): “Detrás de la violencia de género hay una incomodidad de una sociedad machista"

GRANADA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE en el Congreso por Granada Carmen Calvo ha afirmado que este lunes es un día importante por el anuncio del nuevo Ejecutivo central y sobre todo, a su parecer, porque "el feminismo de la igualdad es el que va a timonear las políticas del Gobierno de la nación".

"Detrás de la violencia de género hay una incomodidad de una sociedad machista que no acaba de respetar a las mujeres como iguales", ha afirmado la exvicepresidenta del Gobierno, quien ha asegurado que "hace más falta que nunca el feminismo" a la vez que ha censurado el papel de la derecha y de la ultraderecha en este ámbito.

Junto a la vicesecretaria general del PSOE de Granada, Olga Manzano, y la parlamentaria andaluza Isabel Ambrosio, antes de participar en la

jornada 'La lucha contra la violencia machista, respuesta de Estado' organizada por el PSOE de Granada en el marco del 25N, Calvo ha subrayado que "el único feminismo que nos permite a las mujeres avanzar en derechos e intervenir en la política".

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa, ha aseverado que es así "no solamente porque la mitad de todo es nuestra, sino porque además necesitamos que se entienda que lo que nos estamos jugando son nuestros cuerpos, la seguridad de nuestras vidas y nuestra propia libertad".

Esto es "absolutamente determinante, y tristemente lo tenemos que hacer con mayor intensidad entorno al 25N". En ese contexto ha aprovechado para pedirle al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que le dedique más tiempo a gobernar Andalucía y especialmente a la igualdad.

"Que rinda cuentas de dónde están los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, dónde se invierten y en qué se aplican", ha dicho. "Si Moreno Bonilla no está en esto debería pensárselo porque las cifras de Andalucía son penosas".

"Él fue el primero en toda España que abrió las puertas a Vox para que hicieran políticas contra las mujeres, antidemocráticas y negacionistas del feminismo y la violencia. Esto duele porque ya no vamos el 25N diciéndole a todos los andaluces que este es el tema más cruento que tenemos que vivir y que hay que seguir en la dirección de atajar todo esto", ha apostillado.

Calvo ha incidido en que "queremos escuchar al presidente de la Junta hablar de Andalucía y de sus problemas continuamente, y que los asuma porque más de cinco años después son suyos. Queremos deje lo de hacerle oposición al Gobierno de España para el fin de semana".

Por su parte, la parlamentaria andaluza Isabel Ambrosio ha indicado que "ya no solo nos vamos a comprometer con las políticas de igualdad y en batallar contra esa lacra social que significa la violencia machista. También vamos a batallar contra quienes están en ese discurso de negacionismo y con aquellos que alientan ese discurso porque es uno de los principales problemas que tiene la sociedad en su conjunto".

"Andalucía lleva 40 años caminando y haciendo posibles políticas de igualdad. Lo que nunca se había discutido es que la violencia de género existía, esa discusión no ha existido hasta que han llegado las posturas negacionistas que han venido a romper esos acuerdos que han conseguido que nuestra tierra siga creciendo y caminando en el ámbito de la igualdad", ha lamentado.

La vicesecretaria general del PSOE de Granada, Olga Manzano, ha destacado la contribución de las políticas y la legislación promovidas por los gobiernos socialistas para combatir la violencia de género y ha incidido en que desde que se aprobó la ley integral "han sido muchas las vidas de mujeres que se han salvado".

"Son más de 46.000 las mujeres que tienen dispositivos policiales de protección en la actualidad", ha apuntado para rechazar los argumentos de aquellos grupos de la ultraderecha que "no solamente no reconocen la violencia machista sino que además no están de acuerdo con toda la arquitectura de género que existe para proteger a estas mujeres y con los recursos que se destinan a este fin".