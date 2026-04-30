Cambios de tráfico desde este lunes por las obras de modernización de dos túneles de la A-44, a su paso por Jaén

Mapa de las afectaciones al tráfico por las obras - MINISTERIO DE TRANSPORTES

JAÉN 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las obras de modernización de los túneles de La Cerradura y La Miel --situados en los kilómetros 57,7 y 61,1 de la A-44, en Jaén--, van a conllevar cambios en la circulación desde este lunes, 4 de mayo y hasta el próximo 30 de junio.

Así, tal y como se ha informado desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, a partir de las 8,00 horas del lunes 4 de mayo y hasta el martes 30 de junio, se cortará la calzada en sentido Jaén entre los kilómetros 55,8 y 61,5 de la A-44. El tráfico se desviará por la calzada contraria en sentido Granada, por la que se circulará en ambos sentidos.

La intervención consistirá en nuevas instalaciones de seguridad e iluminación, mejoras en la señalización vertical y horizontal, actuaciones en el revestimiento, y trabajos de impermeabilización y balizamiento.

El Ministerio está ejecutando las obras de modernización de los túneles de La Cerradura y Despeñaperros, en la A-4 y Cantera, La Miel y Santa Lucía, en la A-44, en la provincia de Jaén. Estas actuaciones cuentan con un presupuesto de 5,4 millones de euros (IVA incluido) financiados por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).