El campo andaluz insiste en pedir al ministerio más tiempo para tramitar la PAC y evitar perder ayudas

Archivo - Imagen de recurso de un agricultor. - AVA - Archivo

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Asaja-Andalucía, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, COAG Andalucía y UPA Andalucía han insistido de forma conjunta en reclamar al Gobierno central la adopción urgente de medidas extraordinarias ante la situación excepcional que atraviesa el campo andaluz, como consecuencia del tren de borrascas registrado este otoño e invierno; la sobrecarga administrativa que soportan las entidades colaboradoras y la incertidumbre productiva que afecta a miles de explotaciones agrícolas y ganaderas.

En este sentido, las organizaciones han considerado imprescindible que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación habilite una ampliación extraordinaria del plazo de presentación de la Solicitud Única de la PAC 2026 hasta el 15 de junio, sin penalizaciones para agricultores y ganaderos, atendiendo a la situación de fuerza mayor generada por las lluvias persistentes, los daños en explotaciones e infraestructuras, los retrasos en las siembras y la imposibilidad de planificar adecuadamente muchas declaraciones de cultivo, tal y como han señalado en una nota conjunta.

Así, las entidades firmantes "no logran entender" la negativa del Ministerio y de su titular, Luis Planas, a dicha petición y han enmarcado que la Junta de Andalucía ya ha ampliado el plazo dentro del margen competencial autonómico, pero dicha ampliación "resulta insuficiente ante la magnitud de las dificultades que se están produciendo".

Por tanto, es ahora el Gobierno central quien debe actuar ante una petición del campo andaluz "plenamente justificada", según han señalado.

"Y es que a la problemática habitual que conlleva la tramitación de la PAC se suma, además, el solapamiento de la gestión de ayudas extraordinarias estatales y autonómicas por las borrascas, lo que están provocando una carga de trabajo excepcional en cooperativas, organizaciones agrarias, entidades reconocidas y servicios técnicos", han continuado.

En este contexto, las entidades firmantes han advertido de que mantener los plazos actuales "puede traducirse" en errores de tramitación, solicitudes incompletas o, directamente, en la pérdida de ayudas por parte de agricultores y ganaderos que no han podido completar sus expedientes por causas ajenas a su voluntad.

Asimismo, las organizaciones agrarias y Cooperativas han reclamado al Ministerio de Hacienda la publicación de los índices de rendimiento neto y la reducción general aplicable en el método de estimación objetiva (o de módulos agrarios) del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.

Cabe destacar que la campaña de la renta comenzó el pasado 8 de abril, y un mes despúes, --a fecha de 8 de mayo-- el Ministerio aún no ha publicado en el BOE la corrección de los índices aplicables a cada cultivo y zona, según la realidad del ejercicio agrario y ganadero acontecida en 2025.

Por otro lado, y de cara a la campaña de la renta de 2027, a tenor de los mencionados daños ocasionados por el tren de borrascas de los últimos meses, las organizaciones han pedido reducciones fiscales especiales para aquellas explotaciones que se hayan visto afectadas como consecuencia directa de las inundaciones y otras situaciones catastróficas contempladas en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por las continuas borrascas. Tanto para las que están en el Régimen de Módulos como para las que tributan en Estimación Directa.

Entre ellas, tal y como aparece recogido en dicho Real Decreto, autorizar con carácter excepcional una reducción de módulos en el IRPF que responda a la realidad del ejercicio agrario y ganadero de este año 2026, marcado por daños meteorológicos, pérdida de cosechas, incremento de costes de producción, dificultades de acceso a parcelas, deterioro de infraestructuras y una merma generalizada de la rentabilidad. Las organizaciones han considerado que la fiscalidad agraria "debe adaptarse a la capacidad económica real de los productores".

Especialmente, en aquellas zonas y cultivos más afectados por los temporales y por la subida del coste de insumos esenciales como energía, gasóleo, fertilizantes, piensos y otros medios de producción.

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, ASAJA Andalucía, COAG Andalucía y UPA Andalucía han insistido en que la situación del campo requiere "sensibilidad, coordinación institucional y respuestas inmediatas".

"Los agricultores y ganaderos no pueden asumir más incertidumbres ni riesgos administrativos en una campaña marcada por circunstancias tan excepcionales", han apostillado.

Por ello, piden al Gobierno de España que actúe "con urgencia" y adopten las medidas necesarias para proteger la renta de agricultores y ganaderos, asegurar la correcta tramitación de las ayudas y evitar que se pierdan recursos imprescindibles para la continuidad de la actividad productiva en Andalucía, la principal potencia agrícola y agroalimentaria de España.